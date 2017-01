Amanta îi cere mai mult decât sex, deşi nu vrea să-l despartă de nevastă

Amanta îi cere mai mult decât sex, deși nu vrea să-l despartă de nevastă

Potrivit specialiștilor, o amantă are pretenții exagerate, aproape imposibile, de la bărbatul cu care are o relație clandestină, de regulă, atunci când are impresia că nu i se acordă suficientă atenție. „Am un singur băiat care are foarte mare încredere în mine. L-am învățat de mic să vină la mine dacă are ceva pe suflet și să se ferească să-și pună sufletul pe tavă la străini, chiar dacă sunt prieteni. Așa a făcut mereu și l-am ajutat să iasă din situații mai grele, fără să dea satisfacție la dușmani că are probleme, știți cum sunt oamenii, chiar și unii dintre cei care se dau buni prieteni. Nu m-am băgat peste el când s-a căsătorit, am iubit-o pe femeia pe care a ales-o și niciodată nu i-am căutat defectele. Am văzut numai partea plină a paharului, însă tot am observat că nu prea se potrivește cu băiatul meu, dar din moment ce i-a făcut și un copil m-am gândit că lor le e bine împreună. Numai că nu e chiar așa. Zilele trecute, băiatul a venit la mine și mi-a spus că are de ceva timp o amantă. Nu mi-a convenit deloc să aud așa ceva, dar l-am lăsat să-mi spună ce-l frământă. Așa am aflat că amanta lui are familie, nici nu vrea să audă să se despartă de soțul ei, dar a început să aibă foarte mari pretenții de la fiul meu și nu mai e cea de până acum, îl sufocă. De fapt, ea nu vrea neapărat sex de la el, în schimb îi cere să se plimbe mai mult timp împreună, vrea să fie băgată în seamă tot timpul, iar el să fie la dispoziția ei când are ea chef, ridică tot felul de alte pretenții pe care n-ar fi frumos din partea mea, ca mamă, să le spun tuturor. M-a întrebat pe mine cum să pro-cedeze ca lucrurile în relația cu ea să fie la fel ca înainte, mai ales că nu vrea să-l despartă de nevastă, însă nu prea am știut ce să-i spun. De fapt, i-am zis că eu îi propun să se despartă și să aibă grijă de familia lui, dar mi-a spus că nu vrea ca ea să sufere, că ține la ea. Eu sunt abonată la «Cuget liber», citesc această rubrică și m-am gândit că numai un psiholog se poate exprima cu privire la această situație, foarte compli-cată, după mine. Vă mulțumesc din suflet pentru înțelegere și sper că ați înțeles de ce nu pot să-mi dau numele!”. v v v Psihologul Elena Pandrea este de părere că o relație clandestină nu poate dura la nesfârșit, fiind împotriva celor care se complac în astfel de situații. Având în vedere cazul prezentat, spe-cialista consideră, stimată doamnă, că ar fi momentul ca fiul dumneavoastră să ia acum o hotărâre și nu atunci când lucrurile îi vor scăpa și mai mult de sub control. „Îmi aduc aminte, am consiliat odată o doamnă foarte drăguță care făcuse «greșeala» să se încurce cu unul din foștii ei prie-teni, la care a ținut mult la un moment dat. Situația seamănă oare-cum cu cea prezentată de dumnea-voastră, numai că rolurile sunt inversate. Amantul clientei mele nu dorea să-i destrame familia, nu sexul era pe primul plan, în schimb, ridica pretenții exagerate. I-am sugerat că dacă dorește să rămână cu soțul său va trebui să renunțe la amant și m-a ascultat. După câteva luni, a venit să-mi mulțumească. Își găsise echilibrul sufletesc pe care acea relație interzisă i-l distrusese”. Revenind la cazul de astăzi, potrivit psihologului, o amantă își sufocă partenerul doar atunci când are impresia că este neglijată sau se îndrăgostește atât de tare de el, încât are pretenții din ce în ce mai mari. De aceea, consideră că ar fi corect ca fiul dumnea-voastră să-i explice că asta e situația pe care amândoi au acceptat-o de la început și că lucrurile nu se pot schimba. Dacă ea va continua să-l pună la punct, ar fi bine ca el să nu-i reproșeze această ati-tudine, dar nici să n-o amăgească. Ar trebui să-i spună clar și bărbătește că despărțirea este singura care îi va scăpa de pro-blemele ulterioare. Mai mult, având și un copil cu soția sa, fiul dumneavoastră ar trebui să se gândească extrem de serios la consecințele faptelor sale. Să-și analizeze la rece sentimentele și să termine cu acest triunghi amoros. Așadar, psihologul este de părere că are numai două variante: fie renunță la amantă, fie divorțează de soție, căci nu are niciun sens să implice sufletește atâtea persoane într-o situație incertă numai pentru că este nehotărât.