„Am plătit căldura, deşi era oprită!“

SEMNALE

„Am plătit căldura, deși era oprită!“

În replică, RADET precizează că factura reflectă întocmai consumul de energie termică arătat de aparatul de măsură, iar reclamanta a semnat fără obiecții procesul-verbal de stabilire a acelui consum.Fără a se declara nemulțumită de serviciile RADET, dimpotrivă, a apreciat întotdeauna confortul termic asigurat, Varvara Spânoche, din Constanța, susține că pe data de șapte aprilie a.c. a solicitat unui fost angajat al regiei să-i întrerupă alimentarea cu energie termică, având această posibilitate întrucât locuiește la casă. Apoi a plecat din localitate, iar locuința sa nu a mai fost încălzită: „Când a venit cititorul de la RADET ca să citească ceasul m-a întrebat dacă e cumva defect? I-am spus că l-am rugat pe un fost coleg de-al lui să-mi întrerupă căldura, iar omul n-a mai zis nimic. Când mi-a venit factura pentru luna aprilie și am văzut că am de plată 265,22 lei, am crezut că e vorba despre vreo greșeală, că doar cine nu muncește nu greșește. Mi s-a părut normal să reclam situația la conducerea RADET, sunt pensionară, am o pensie modestă și am oprit căldura exact de frica facturii. La toate reclamațiile mele mi s-a răspuns că așa a înregistrat ceasul, iar eu cred în continuare că a înregistrat prea mult consum pentru numai șapte zile din aprilie. N-am nimic cu nimeni, vreau doar să se recalculeze factura!”.RADET verifică toate sesizărilePotrivit Corpului Control Comunicare al RADET, pentru elucidarea situației, s-a procedat la întocmirea unui istoric al tuturor indexurilor înregistrați de contorul montat pe instalația de încălzire a abonatei. Verificările au arătat că factura abonatei s-a emis potrivit consumului de energie termică stabilit în conformitate cu citirile lunare ale contoru-lui de energie termică montat la branșament. Potrivit proceselor verbale lunare de citire a consu-mului lunar aflate în evidența RADET, „proces verbal semnat de doamna Spânoche fără comentarii că acesta ar fi neconform cu realitatea, consumul este același cu cel înregistrat de contorul montat la branșamentul imobilului în care locuiește. Doamna Spânoche reclamă și faptul că pe data de șapte aprilie a.c. a oprit căldura și că a primit pentru aprilie o factură de 265,22 lei. Și factura pe aprilie reflectă consumul de energie termică potrivit aparatului de măsură” - se menționează în comunicatul regiei de termoficare.Mai mult, abonații RADET sunt asigurați, și pe această cale, că orice reclamație din partea lor este verificată cu răspundere, iar rezultatul verificărilor se aduce la cunoștința reclamanților, în scris.