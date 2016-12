Medicul de gardă

Am dischinezie biliară. Ce mănânc?

„Am fost la un control medical și am aflat că sufăr de dischinezie biliară. Am primit rețetă, fac tratament, dar aș vrea să știu mai bine ce am și ce nu am voie să mănânc, pentru că sunt cam pofticioasă din fire. Cu mulțumiri, Ana L., 49 ani”.v v vÎntr-adevăr, persoanele diagnosticate cu dischinezie biliară trebuie să aibă foarte mare grijă ce alimente includ în meniul zilnic, precizează dr. Iuliana Botezatu, medic specialist în cadrul Phoenix Eastern Medical Center. Totul, din cauză că există o serie de alimente care, după ce sunt consumate, duc la declanșarea crizelor biliare, motiv pentru care se recomandă evitarea lor.Alimente nerecomandate: sosurile cu rântașuri, grăsimile animale, mezelurile, tocăturile, ouăle, alcoolul, tutunul, cafeaua, băuturile acidulate. Există însă și legume interzise suferinzilor de dischinezie biliară, precum cele uscate, castraveții, ceapa, usturoiul, prazul, țelina, ciupercile, vinetele.Alimente recomandate: pește, carne de pui, curcan sau vițel, fiartă sau la grătar, supe de legume, cartofi copți sau fierți, fructe și legume, brânză de vaci, urdă, iaurt semidegresat și lapte degre-sat, pâinea prăjită și biscuiții.Important! Nu numai alimentația corectă este recomandată în astfel de situații, ci și servirea meselor la ore fixe și, dacă este posibil, după masa de prânz, o pauză de 30 de minute, în poziția culcat pe partea dreaptă. Toate aceste recomandări, coroborate, vor înlă-tura disconfortul creat de aseme-nea probleme de sănătate.