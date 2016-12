Medicul de gardă

„Am ajuns să-mi târăsc piciorul de durere. Ce-i de făcut?“

„Doctorul de familie mi-a reco-mandat proceduri la sciatica mea, dar mi-a fost rușine să-i spun că nu-mi permit, financiar, cel puțin acum. Aș vrea să știu ce exerciții să fac acasă, că am ajuns să-mi târăsc piciorul de durere. Dacă nu mă doare, simt furnicături, apoi îmi amorțește piciorul, nu pot nici să dorm ca lumea. Vă mulțumesc!” (Mirela Constantin).v v vÎntr-adevăr, doamnă Constantin, senzația de durere, furnicături sau amorțeală se poate extinde până la picioare, potrivit medicului specia-list în fiziokinetoterapie, Mihaela Mihai. Pe de altă parte, la fel de adevărat este că majoritatea celor diagnosticați cu sciatică se simt mult mai bine în urma tratamentelor de recuperare recomandate în funcție de fiecare caz în parte. Când este vorba însă de situații suportabile, se poate recurge la câteva remedii, ca de exemplu: când spălați vasele la chiuvetă sau sunteți obligată să stați mai mult în picioare, puteți ridica un picior mai sus față de celălalt. În bucătărie, de exemplu, puteți așeza o cutie mică, rezisten-tă, lângă chiuvetă, pe care să vă puneți piciorul cât vă faceți treaba.De asemenea, în timpul nopții, dacă vă simțiți mai confortabil pe spate, puneți-vă o pernă sub genunchi și sub cap, căci astfel presiunea asupra spatelui va fi micșorată. Dacă dormiți pe o parte, puneți-vă o pernă între picioare. Poziția recomandată pentru sciatică este pe abdomen. Apoi, dimineața, înainte de a vă ridica din pat, stați pe spate și întindeți-vă încet brațele deasupra capului. Ușor, ridicați genunchii la piept, câte unul, pe rând. Pentru a vă ridica, întoarceți-vă pe marginea patului, puneți genunchii peste margine și folosiți un braț pentru a vă ridica în același timp în care vă lăsați picioarele să ajungă la podea. Odată ce sunteți în picioare, puneți-vă mâinile pe fese și lăsați-vă foarte ușor pe spate pentru a vă întinde coloana vertebrală. Medicul le recomandă celor cu astfel de probleme ca aceste remedii să devină obiceiuri, căci starea de discomfort va fi serios ameliorată.