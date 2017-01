„Altfel de şcoală, altfel de cheltuieli“?

„Altfel de școală, altfel de cheltuieli“?

În această săptămână, elevii ies din rutina școlară și participă la activități programate de fiecare școală în parte, pentru care nu vor fi notați, însă absențele nu sunt permise.Ideea i s-a părut extraordinară și Angelei Sora. Ca bunică, apre-ciază că atâta timp cât elevii vor fi sufocați cu o programă prea încăr-cată, iar activitățile… distractive nu vor fi încurajate de școală, rutina le va tăia elanul.„Nu vă imaginați cât de impre-sionat a fost nepoțelul meu că a avut ocazia să viziteze Muzeul „Antipa“! Eu sunt o bunică destul de tânără, spun eu, la cei 52 de ani ai mei, chiar am apucat să-i promit că, în vară, o să mergem împreună la București, să vizităm acest muzeu. Însă mi-am dat seama că o vizită colectivă, împreună cu colegii și prietenii de aceeași vârstă, are altă savoare decât alături de familie. Am fost și eu elevă, știu că astfel de lucruri au farmecul lor. Observ că și datorită celorlalte activități, nepoțelul meu e mai organizat, are grijă să ia de pe stradă orice hârtiuță. Erau și până acum instruiți de școală să păstreze curățenia, dar numai faptul că e un program mai… altfel, îi stimulează tot altfel. Recunosc, se bucură la fel de mult și pentru că nu trebuie să învețe. Totuși, apar cheltuieli noi, cred că programul ar trebui să evite pe cât posibil asta!“.Mariana Smaranda este de părere că „Programul altfel“ ar trebui continuat și la clasă, în sensul că e nevoie de o altfel de programă școlară: „E adevărat că o cultură generală nu se formează dacă nu înveți la toate materiile. Dar, la noi, prea e multă materie, copiii sunt mai tot timpul obosiți. Acest program trebuie să aibă două componente și, încet-încet, copiii se vor axa pe ceea ce le place, îi va ajuta să devină ce-și doresc cu mai puțin efort și cu mai multă plăcere. Și mai îndrăznesc o întrebare: Altfel de școală înseamnă neapărat și… altfel de cheltuieli?“.Din păcate, Daria Filică a ajuns la concluzia că cei mari văd în acest program un… altfel de chiul: „Profesorii poate știu mai bine de ce există percepția asta. Însă cei mici sunt încântați, dar s-au învățat să ceară mai mulți bani. Trebuie lucrat la capitolul acesta! Aș propune și mai multe activități pe teme de siguranță rutieră, sunt prea multe accidente!“. Cititoarea noastră consideră că elevii de la țară ar fi nedreptățiți față de cei din mediul urban, din cauză că lipsa banilor i-ar putea împiedica să iasă din mediul în care stau zi de zi.