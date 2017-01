„Alte blocuri au şi gresie pe holuri, iar la noi e jaf pe linie!“

SEMNALE

„Alte blocuri au și gresie pe holuri, iar la noi e jaf pe linie!“

Mai mulți locatari acuză reprezentanții asociației de proprietari că nu folosesc eficient fondul de reparații, cu toate că ei se achită conștiincios de obligațiile financiare care le revin. „Știu că fără bani nu se poate face nimic, de aceea, chiar dacă am avut probleme cu bugetul personal, întotdeauna am fost plătitor corect al tuturor taxelor de întreținere, fond rulment sau de reparații cerute de administrația blocului. Cred că am tot dreptul din lume să-mi crească tensiunea atunci când văd cât de rău arată blocul pentru care eu dau atâta bănet. Și-atunci vin și vă întreb pe dumneavoastră, pentru că președintele asociației nu m-a lămurit, dacă din fondul de reparații, asociația este obligată să repare și să văruiască toate scările, care arată ca după război? La fel aș vrea să știu dacă din banii ăștia se pot înlocui cutiile poștale, care sunt un jaf și un pericol pentru corespondență. Ca să nu mai vorbesc că, seara, orbecăim prin întuneric, pentru că nu există niciun bec de iluminat pe scări. Au fost ele, cândva, dar s-au ars și nimeni nu le mai schimbă. Credeți că e greșit dacă acuz asociația că nu ne reprezintă corect? Dacă nu sunt în stare să folosească acești bani, să ni-i dea înapoi și facem noi toate lucrările astea!” – ni s-a plâns Pascu Dinel (57 ani), în numele mai multor locatari, care nu înțeleg cum „Alte blocuri au și gresie pe holuri, iar la noi e jaf pe linie!” Fondul de reparații – destinat… reparațiilor! Potrivit legislației asociațiilor de proprietari, fondul de reparații se constituie prin contribuția lunară a tuturor proprietarilor, proporțional cu cota-parte indiviză din proprietatea comună, până la limita maximă aprobată de Adunarea Generală a asociației, întrunită la fiecare început de an, la stabilirea bugetului anual de venituri și cheltuieli în funcție de necesitățile și priori-tățile stabilite de comitetul executiv al asociației, la propunerile administratorului. Marcel Dragu, președintele Uniunii Județene a Asociațiilor de Proprietari Constanța, ne-a explicat că după efectuarea plăților din bugetul de venituri și cheltuieli al asociației pentru lucrări care depășesc ca valoare fondul de reparații acumulat până la data execuției lucrării, acest tip de fond se reîntregește lunar prin contribuția fiecărui proprietar. În ceea ce privește sumele rămase necheltuite până la sfârșitul anului, cel mai indicat este ca ele să se constituie într-un depozit bancar, urmând a fi incluse în bugetul anului următor, hotărârea privind destinația lor urmând s-o ia, categoric, tot adunarea generală a asociației. În momentul pierderii calității de membru al Asociației de Proprietari sau de proprietar în cadrul imobilului, fondul de reparații nu se restituie, el urmând a fi alimentat în continuare de viitorul proprietar. După cum îi spune și numele, fondul de reparații este folosit pentru angajarea de lucrări de reparații, printre care, indiscutabil, se numără și lucrările menționate de cititorul nostru, Pascu Dinel. Cu înțelegere se poate face orice Reprezentantul UJAP Constanța atrage atenția locatarilor că în perioada următoare urmează să se desfășoare adunările generale ale asociațiilor de proprietari, la care ideal ar fi să participe toți proprietarii, pentru a discuta în cunoștință de cauză și a aproba planul de reparații și îmbunătățiri al imobilului în care locuiesc: „Blocurile trebuie măcar întreținute, dacă pe criză nu pot fi înfrumusețate, dar dacă nici nu le reparăm, se dărâmă pe noi! Ce, la curte, vine cineva să repare în locul nostru? Nu numai locatarii, ci și reprezentanții asociațiilor trebuie să se achite de obligații!” Președintele asociației promite lămurirea situației La momentul în care a fost rugat să lămurească situația prezentată mai sus, A. G. Siriu, președintele asociației, s-a scuzat că… e presat de timp și nu ne poate da nicio relație, însă ne-a promis că în zilele următoare ne va face o vizită la redacție, pentru a ne spune cum stau cu adevărat lucrurile care fac obiectul nemulțumirii unor locatari. v v v Sunteți mulțumiți de felul cum sunt folosiți banii din fondul de reparații al asociației din care faceți parte, dragi cititori?