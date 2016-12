Alo! Uniunea Asociaţiilor de Proprietari? Evacuarea!!!

1

Tov Dragu

Pai voi proprietarii, puneti un fost militar de cariera in functia "suprema"? Acest Tovaras Dragu nu are nici in clin nici in maneca comun cu un management asa cum se cere in cazul asociatiilor de proprietari. Nici neposu' Sebastian Dragu care se da mare afacerist nu e mai departe. Tov Dragu a fost comandatul Solii de Maistrii de Marina Constanta, considerata puscarie de catre studentii acelor generatii. Pe atunci acea institutie a avut cele mai mari probleme organizatorice. Cum sa alegi un astfel de individ ca presedinte? Are stofa de militar, dar nu de manager... E trist ca nu a putut sa ia din timp masurile necesare gasirii unui spatiu adecvat... asa le trebuie proprietarilor... data viitoare sa puna un presedinte competent.