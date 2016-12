Medicul de gardă

Alimente interzise în refluxul gastroesofagian

„Mi-ar fi de mare folos să știu ce alimente nu ai voie să mănânci dacă suferi de reflux gastroesofagian. Credeam că e ceva simplu, dar e ceva foarte supărător. Mia Dornea”.v v vDr. Iuliana Botezatu, medic specialist în cadrul Phoenix Eastern Medical Center, ne-a explicat că există o listă mai lungă de alimente care trebuie evitate în boala de reflux gastroeso-fagian. Însă, principalele pre-parate de care ar trebui să uite bolnavul sunt cele supuse prăjelii și cu exces de grăsime. Interzise mai sunt și usturoiul, ceapa, menta, ciocolata, citricele, sucul de citrice, sucul de roșii, băuturile cu cofeină. Și nu în ultimul rând, tutunul și alcoo-lul. În plus, mesele trebuie să fie mai mici, consumate încet, în liniște, iar după masă, timp de trei ore, nu trebuie să se stea în pozițiile culcat sau întins.Vigilența bolnavului. Medicul a ținut să mai precizeze că ar fi bine ca fiecare bolnav să depisteze în timp alimentele care îi fac rău și să le excludă din dietă.Alte măsuri de atenuare a simptomelor. Alături de alimentație, bolnavul trebuie să aibă în vedere și câteva modificări ale comportamentului obișnuit. Medicul spune că ridicarea capului patului cu circa 15-20 cm ar fi de bun augur. Iar pentru asta e suficient să se pună ceva sub picioare patului sau, pur și simplu sub saltea. Cât privește tradiționala ridicare a pernelor, aceasta nu aduce mari beneficii bolnavului, care are nevoie și de o altă poziție a toracelui, nu doar a capului, pentru ca arsurile dureroase să poată fi prevenite. De asemenea, trebuie făcute eforturi pentru menținerea unei greutăți corporale cât mai aproape de limitele normale. Și hainele trebuie avute în vedere de bolnav, recomandate fiind cele lejere în jurul taliei.