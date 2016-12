Alimente-detergent pentru dinţi sănătoşi

Alimente-detergent pentru dinți sănătoși

Medicii dentiști atrag atenția că trei sunt cauzele care duc la apariția cariei dentare, mai exact: flora microbiană bucală, unele componente alimentare și calitatea structurilor dentare. Așadar, pentru a avea dinți sănătoși, este foarte important să mâncați ceea ce trebuie. Iată ce recomandă Sănătate.ro să consumați:Calciu (produse lactate, lactate acide precum laptele bătut, iaurtul, sana, kefir și legume verzi)Magneziu (cereale, nuci, alune, carne roșie).Fosfor (gălbenuș de ou, peste, lapte, varză, conopidă, cereale, germeni de grâu, usturoi, țelină, morcov, ceapă, praz, roșii, migdale, nucă, struguri, polen)Fluor (ceai, pește, lapte, gălbenuș de ou, carne, spanac, roșii).Vitamine (C și D).Minerale.Legume și fructe crude, supranumite și alimente… detergente.Este indicat consumul de alune sau brânzeturi la sfârșitul mesei, în iplus, trebuie realizat un periaj dentar imediat după mese. De asemenea, se recomandă a se consuma cașcaval sau alte brânzeturi galbene la sfârșitul mesei, întrucât reduc nivelul acidității din gură.Important! Lipsa vitaminei C are ca efect slăbirea gingiilor, sângerarea acestora, iar a vitaminei D, slăbirea suportului osos și la mișcarea dinților.Nu uitați de ața dentarăFolosește întotdeauna ața dentară înainte de spălatul pe dinți, nu după. Se folosește ață dentară cel puțin o dată pe zi, căci este esențială pentru procesul de curățare al dinților, îndepărtează placa bacteriană atât dintre dinți, cât și de la nivelul gingiilor. În plus, ajută atunci când vrei să îți cureți dinții în locurile în care periuța este mai greu de manevrat.Truc! Cum se folosește corect ața dentară: Se iau 50 cm de ață și se răsucesc pe degetele mijlocii, apoi, cu ajutorul degetelor mari se ghidează ușor firul între dinți și fiecare dinte se curăță separat, cu mișcări sus - jos.