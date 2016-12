Medicul de gardă

„Alertează“ organismul colesterolul mare?

Ştire online publicată Vineri, 25 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

„La ultimele analize pe medicina muncii, m-am trezit cu 375 colesterol. Foarte, foarte mare, mi-a spus medicul. L-am întrebat cum puteam să-mi dau seama că s-a ajuns la situația asta, și mi-a răspuns că în niciun fel, pentru că nu te doare nimic. Pe de altă parte, m-a avertizat că dacă nu mă tratez și nu țin regim strict, pot să fac infarct. La o treabă așa pe-riculoasă pentru sănătate, chiar să nu existe niciun simptom? Dacă nu era să ni se facă obli-gatoriu analizele astea, nu în-cepeam niciun tratament. Citesc această rubrică și rog medicul să explice, dacă se poate, cum alertează orga-nismul colesterolul mare? Are vreo legătură cu vârsta? Cu stimă, Nicoleta Ion”.Doamnă Nicoleta, oricât de greu ar fi de crezut, și dr. Omer Zișan, medic primar în cadrul Clinicii Homeomed, ne-a confirmat că nici măcar o valoare foarte mare a colesterolului nu are simptome și nu alertează în niciun fel organismul că ar avea probleme de sănătate. Acesta este și motivul pentru care se recomandă și persoanelor care se consideră sănătoase, și celor tinere, analize de sânge măcar o dată pe an sau, la tineri, atunci când propune medicul de familie. Totul, din cauză că valoarea colesterolului se stabilește numai prin analize sanguine specifice.Pe de altă parte, cei care știu deja că au probleme cu valoarea colesterolului, trebuie să țină legătura cu medicul și să respecte recomandările acestuia privind data la care ar trebui să repete analiza de sânge, motivul fiind riscurile mari, în principal de natură cardiacă, pe care le poate atrage ignorarea acestei situații. De asemenea, pentru ținerea în frâu a coles-terolului trebuie respectat și regimul alimentar prescris de medic.