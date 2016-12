Veterinarul pe recepție

Alergia la carne a câinelui

„Problema este că dacă primește o bucățică de carne, cât de mică (de vită sau pui), cățelușa mea se irită toată. E adevărat că mi s-a recomandat s-o hrănesc cu Royal Canin Hipo Alergenic, dar o refuză, pentru că nu-i place. Nu știu ce să mai fac să scap de această intoxicație! Marina”. v v v Doctorul veterinar Gheorghiță Mureșanu (S.C. GEO ANIMAVET SRL, b-dul 1 Decembrie 1918 nr. 33, Bl L19, sc. A, tel. 0241/62.98.98; 0341.415.777), nu te sfătuiește, sub nici o formă, să-i dai în continuare câinelui tău carne, pentru că este evident că are alergie alimentară la acest produs. Singura modalitate de a schimba lucrurile și de a induce câinelui o stare de bine este să eviți cu desăvârșire orice aliment care observi că-i face rău, pentru că reacția alergică va apărea indiferent cât de mică este bucățica de carne sau alt produs primit. Dacă se va simți bine cu Royal Canin Hipo Alergenic, insistă cu tipul acesta de hrană, dar și cu altele din categoria celor hipoalergice.