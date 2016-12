Veterinarul pe recepție

Albirea pisicilor - un fenomen rar

Ştire online publicată Luni, 12 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

"Motanul meu era negru, însă de ceva timp observ că a început să albească, mai întâi pe cap, iar acum, pe aproape tot corpul. Să fie din cauza faptului că am început să-i dau și bobițe? Cu sănătatea nu cred că are probleme, pentru că a rămas la fel de energic și pofticios și nu înțeleg ce se întâmplă cu el? Camelia Ion, din Constanța". De la medical veterinar Gheorghiță Mureșanu am aflat că situații de acest gen sunt foarte rare în domeniul medicinii veterinare. Pentru a se afla, însă, care ar putea fi cauza albirii pisicii, vă puteți prezenta cu aceasta la un cabinet veterinar. După realizarea unor analize speciale, veterinarul își va da seama ce se întâmplă.