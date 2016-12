Ajutoare şi pentru şomerii neindemnizaţi

Ajutoare și pentru șomerii neindemnizați

„Fiul meu, cât a fost în perioada de șomaj, a primit ajutoarele cu alimente de la Uniunea Europeană, n-au fost probleme. Și-a terminat șomajul, dar tot nu și-a găsit de lucru. Am auzit că, dacă nu are salariu, are dreptul la acest ajutor până se angajează, dar el mă contrazice. Suntem abonați la Cuget Liber și m-am gândit că numai de la dumneavoastră putem să aflăm dacă e zvon sau este ceva real. Cu mulțumiri, Elena Pavel”.v v vÎntr-adevăr, și categoria de șomeri neindemnizați are dreptul să primească ajutoare alimentare finanțate de Uniunea Europeană, prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate. Însă, potrivit AJOFM Constanța, cei care au ieșit din perioada în care au primit ajutorul de șomaj trebuie să-și facă un nou carnet, de data asta, de șomer neindemnizat. Pentru acesta, trebuie să se deplaseze la sediul AJOFM Constanța, cu o solicitare în acest sens. Abia după ce intră în posesia respectivului carnet au dreptul să primească pachete cu ajutoare de la Uniunea Europeană.