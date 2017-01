„Ajutaţi-mă să recuperez bunurile unui bun prieten!“

„Ajutați-mă să recuperez bunurile unui bun prieten!“

Vineri, 24 Iulie 2009

Dacă persoanele juridice sau fizice datoare la stat au bunuri mobile sau imobile asupra cărora să se poată institui sechestru, se trece la scoaterea lor la vânzare, prin licitație, pentru recuperarea datoriilor de către stat. „Părerea mea este că nu trebuie să-l uiți pe cel care te-a ajutat la nevoie și tocmai de aceea îmi permit să vă rețin atenția cu o chestiune strict personală: cu ceva timp în urmă, din cauza crizei în care a intrat firma pe care o are, unui foarte bun prieten, din motive pe care nu vreau concret să le aduc la cunoștința opiniei publice (niște datorii la stat, oricum, ca să nu-și închipuie lumea că vreau să apăr vreun mafiot), i s-au confiscat câteva obiecte aflate în perfectă stare de funcționare. N-o să uit niciodată că acest om m-a ajutat într-o perioadă în care chiar fratele meu mi-a întors spatele. Am auzit că o să fie scoase la licitație de stat și ca să mă revanșez într-un fel, intenționez să recuperez aceste lucruri și să licitez eu pentru ele. O cunoștință mi-a spus că n-o să ajung eu, un neica nimeni, la lucruri de valoare, poate doar la ciurucuri. Totuși, după cum se luptă împotriva corupției, eu sper că aceste licitații se desfășoară cum spune legea. Problema este că nu îmi permit să ratez licitația din cine știe ce chichiță, de aceea vă rog să-mi explicați, așa cum ați făcut-o și pentru alți cititori, cum trebuie să procedez corect ca să particip la licitație, pentru că nu mi-aș ierta toată viața dacă nu i-aș face prietenului meu această surpriză, mai ales că omul a plecat să mun-cească în străinătate ca să-și achite datoriile. Cu mii și mii de mulțumiri!” – D. Mircea, 62 ani, din Constanța. Pașii de urmat pentru licitație Pentru a putea participa la licitațiile publice care au ca obiect vânzarea de bunuri confiscate, intrate în proprietatea statului, consilierul juridic Carmen Gigică ne-a explicat că legislația (art. 24 alin.1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței nr. 14 din 31 ianuarie 2007 pentru reglementarea modului și a condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului - republicată) obligă persoanele fizice și juridice să îndeplinească o serie de condiții, pe care le enumerăm în continuare: r înscrierea la licitație pe baza unei cereri r plata unei garanții de participare la licitație, reprezentând cel puțin 10% din valoarea de pornire a licitației r împuternicirea per-soanei care îl reprezintă pe ofertant r pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului r pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română și legalizat r pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate r pentru persoanele fizice străine, copie de pe pașaport r dovada emisă de creditorii fiscali că nu are obligații fiscale restante. Licitațiile publice se reiau în situația în care nu se prezintă doi ofertanți sau nu se obține valoarea de pornire a licitației.