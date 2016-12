Ai un papagal? Cum îl înveţi să vorbească

Ai un papagal? Cum îl înveți să vorbească

„Anul trecut am primit un peruș care vorbea ca lumea, ne distra grozav. De când e în casa noastră, s-a puturoșit, aproape că a uitat și ce știa. Despre cuvinte noi, nici nu poate fi vorba! Cum putem să-l facem din nou mai vorbăreț?” (Teodora Olariu).v v vCă perușul comun este o pasăre vorbitoare, ne-a confirmat-o și medicul veterinar Gheor-ghiță Mureșanu. Deși pare greu de crezut, acesta este înregistrat în cărțile de recorduri din domeniu chiar și cu două mii de cuvinte învățate. Dincolo de vocabularul acumulat, majoritatea papagalilor are incredibila capacitate de a imita atât cuvinte, expresii, cât și tonalități și diverse asocieri de cuvinte. Acest fel de comportament se datorează dezvoltării sistemului nervos și posibilităților fiziologice de a controla tonalitatea sunetelor produse de păsări.Cum ajuți papagalul să vorbeascăDin capul locului, repetiția și frecvența crescută a unor expresii folosite în apropierea papagalilor pot duce, în timp (de la câteva săptămâni, la câteva luni) la performanța acestora de a vorbi. Cu toate că papagalul se naște cu capacitatea asta, unul poate învăța mai repede sau mai mult ori va reproduce mai exact expresiile reținute față de altul, în funcție de cât de bine este antrenat. Pentru garantarea succesului și având în vedere că papagalul se stresează ușor, ideal ar fi ca o singură persoană să se ocupe de stimularea vorbirii, fapt ce va duce la crearea unei puternice legături între pasăre și antrenor. Iar dacă se va întâmpla ca… antrenorul să lipsească de acasă mai multă vreme, pasărea îi va duce dorul, stare care ar putea s-o îmbolnăvească.