Ai şi asigurare obligatorie, şi facultativă pentru casă? Cum vei fi despăgubit?

1

Capcanele asigurarii obligatorii

Din pacate, putini proprietari stiu ca aceste polite de asigurare nu ii despagubesc daca si-au facut in apartament sau in casa modificari fara autorizatie de la primarie.Cu alte cuvinte, ati platit 20 de euro pe an degeaba daca aveti modificari in casa ce nu apar in releveul locuintei. Indiferent ca modificati peretii de beton, BCA sau rigips, aveti nevoie de autorizatie pentru asta.Atentie, insa, daca modificati structura apartamentului sau va faceti orice alta renovare si nu aveti autorizatie de la primarie s-ar putea sa va anulati de buna voie asigurarea. Sunt insa si cateva lucrari pentru care nu va trebuie aviz: pot fi montate aparate de aer conditionat sau centrale termice, gresie, faianta sau parchet, ori tavane false.Pe langa zugraveli puteti modifica chiar si usile sau ferestrele, insa atentie la ce puneti in loc daca aveti asigurare pentru bunuri sau de furt. Daca sistemele de protectie respective se modifica, atunci riscul de furt este altul - se plateste despagubire, dar se plateste proportional.La fel ca in cazul politelor obligatorii, si in cel al asigurarilor facultative proprietarii trebuie sa intretina locuinta. Daca se dovedeste ca din neglijenta sau voit s-a agravat o dauna, atunci compania refuza despagubirea.Atenție, însă, asigurarea poate fi făcută doar pe baza buletinului, iar dacă nu aveti acte de proprietate pentru locuință, riscati să nu fiti despăgubit la nevoie, chiar dacăsunteti cu plata la zi.