Medicul de gardă

Ai probleme cu lucrarea dentară. Ce faci?

„M-am tratat aproape 12 ani la același dentist, nu s-a întâmplat niciodată să am pro-bleme. Anul trecut, prin toamnă, am făcut o lucrare. Înainte de sărbători, a început să mă sâcâie. Am fost la dentist, m-a examinat și mi-a spus că e perioada de acomodare. Mi-e jenă să merg din nou, dar aș vrea să știu dacă risc altă lucrare, pentru că au început durerile” - ne-a întrebat o cititoare, în vârstă de 56 de ani.v v vDupă cum ne-a explicat medicul stomatolog Loredana Stănică, în astfel de situații, nu se pot face recomandări medicale altfel decât în urma consultării pacientului. Așadar, supozițiile nu au sens când este vorba despre o lucrare dentară, indiferent de amploarea acesteia. Spre minimă informare, stomatologul a precizat că, de regulă, în prima fază, specialistul va trebui să examineze lucrarea, luând în calcul și eventuali factori externi sau ipoteza unor dureri false. Pentru a înlătura această posibilitatea, pacientul va primi o trimitere către un centru de radiologie dentară. Abia după ce va fi în situația de a examina radiografia, medicul va decide dacă lucrarea anterioară a fost corect efectuată sau ce se întâmplă acolo.Referitor la posibilitatea unor lucrări dentare cu vicii, stomatologul ne-a confirmat că astfel de lucruri sunt posibile, dar că este datoria medicului să repare unde a stricat. În plus, stomatologul trebuie să-i dea pacientului toate explicațiile necesare, pentru a înțelege de ce s-a ajuns în acel punct.