Ai probleme cu încrederea? Nu eşti singurul!

Ai probleme cu încrederea? Nu ești singurul!

Ştire online publicată Sâmbătă, 24 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Aproape că nu există studiu pe tema încrederii în propria persoană care să nu arate că bărbații, în imensa lor majoritate, doresc să fie un soi de Arnold Schwarzenegger, pe când majoritatea femeilor tânjesc după măsurile mane-chinelor. Îngrijorător este însă, faptul că din ce în ce mai mulți tineri se văd prea grași, motiv pentru care țin tot felul de diete… după ureche și sar peste mese.Specialiștii încearcă, prin tot felul de mijloace, să le inoculeze tuturor, indiferent de vârstă, ideea că omul este mai mult decât imaginea lui fizică, esențială fiind valorificarea calităților pe care le are. Dacă fiecare ar gândi astfel, atunci și imperfecțiunile fizice… dăruite de mama-natură, și cele… dăruite de trecerea anilor ar fi considerate chestiuni naturale, iar omul s-ar apleca asupra îmbu-nătățirii imaginii de sine exploatând la maximum toate celelalte modalități de a se face atrăgător în societate, în familie etc. Viața demonstrează că nu neapărat cele mai arătoase persoane sunt și cele mai iubite!Degeaba încearcă mama unui tânăr de 17 ani să-și convingă băiatul că frumusețea interioară este mai presus decât aceea fizică, că tot nu reușește: „Nu-mi făceam griji dacă era fată! Dar tu, băiat, tânăr, înalt, cu trăsături normale, nici o frumusețe, dar nici o urâtanie, să te lași măcinat de gândul că de aia n-ai succes la fete că ai mușchii nu știu cum, că ai nasul nu știu cum… să te vezi mai urât decât ești în realitate? Să te uiți toată ziua în oglindă, iar după aia să oftezi? Este prea neîncrezător în el, nici pe mine nu mă crede, ca mamă, e clar că are probleme! Tot ce vreau e să-l ajut ca să scape de ele, să-și vadă mai bine de carte, să fie mai fericit, că acum e trist și sufăr din cauza asta, ca mamă! Colegii îl caută, fetele îl caută. Problema e la el…“.Încurajează-te singurÎncrederea în sine începe din copilărie și ne urmărește toată viața, ne afectează orice decizie, ne împinge în situații mai plăcute sau, dimpotrivă… Potrivit unui recent studiu realizat de Societatea Canadiană de Psihologie, 80 la sută dintre gândurile noastre sunt negative la adresa propriei persoane: „Nu sunt în stare de nimic!“ „Sunt un prost!” „Uite ce performanțe are x!“ „Sunt atât de urât!“ etc. etc. Nimic mai neproductiv! De aceea, se recomandă să uităm de toate… încurajările negative și să ne spunem, de câte ori e nevoie, că dacă ne dăm toată silința, vom reuși tot ce ne propunem. Cultivându-ne permanent încrederea în sine, vom trece mai ușor peste momentele grele și, extrem de important, ne vom bucura la cote maxime și de momentele frumoase. Referitor la aspectul fizic, atâta timp cât vom fi preocupați de atingerea unei imagini amăgitoare a perfecțiunii, vom dezvolta o nemulțumire atroce față de propriul chip. Or, acest fel de a gândi pune și mai multe cărămizi la temelia neîncrederii în propria persoană, la o foarte proastă părere despre sine. Din păcate, această situație creează o presiune mare asupra celor care aspiră la imaginile idealiste ale corpului, îndeosebi asupra tinerilor (de ambele sexe).Care sunt metodele de recu-noaștere a propriilor calități și de creștere a încrederii de sine, aflați din ediția viitoare a ziarului nostru.