Ai pomi în curte? Când rişti amenzi colosale

Ai pomi în curte? Când riști amenzi colosale

„Fac ce vreau în curtea mea!“. Vă sună cunoscut? Chiar dacă dreptul de proprietate este sacru, în cazul anumitor pomi, nici măcar proprietarii nu-i pot tăia după bunul plac, iar dacă o fac, riscă amenzi între 5.000 și 10.000 de lei.Sunt de notorietate certurile dintre vecini în situațiile când pomii sunt plantați la distanță foarte mică față de proprietățile învecinate. Discuții apar și când pomii sunt moșteniți de la proprietarul anterior, după cum ni s-a plâns Andrei Zidaru: „Eu n-aș fi plantat într-o curte mică un nuc, dar l-am moștenit de la fostul proprietar. Unul dintre vecini a cășunat pe mine să-l tai, că e prea aproape (sunt peste 2 metri distanță de casa lui), că îi ia lumina, că umbra nucului nu e sănătoasă… dar nu mai prididește să culeagă ce-i pe a partea lui. Am mai tăiat din crengi, dar nici așa nu e mulțumit. M-am săturat de scandal, am vorbit cu doi oameni să mi-l taie, dar când au auzit că e vor-ba de nuc, mi-au spus că ei nu taie fără autorizație de la primărie. Iar dacă-l tai de capul meu, o să fiu amendat. Mare e grădina lui Dumnezeu, să fiu amendat că tai pomul din curtea mea!”Pomi cu regim specialCei care au deja plantați în propriile curți nuci sau castani comestibili sau intenționează să-i planteze în această toamnă ar trebui să știe că aceștia se supun Legii pomiculturii, iar tăierea nu poate fi dispusă de proprietari, ne-a spus Adela Vâlcu, inspector în cadrul Direcției Agricole Constanța. Totul, din cauză că nucul și castanul au un regim special. Cât privește distanța la care pot fi plantați în curți, aceasta trebuie să fie de 2 metri de la răzor față de gardul vecinului (și nu față de casa acestuia!), distanță care este valabilă dealtfel pentru toți pomii fructiferi, deci inclusiv pentru nuc și castanul comestibil.Tăiere sau toaletareDacă apar discuții cu vecinii sau dacă însuși proprietarul vrea să se debaraseze de nucul din curte din diverse motive, nici vorbă că nucul se poate tăia pe cont propriu. Și asta din cauză că nici măcar proprietarului nu-i permite legea să-și taie nucul sau castanul comestibil din curte dacă pomul este în perfectă stare. Însă, dacă pomul este sănătos, nu are nici uscăciuni, dar nu este plantat la distanța legală de 2 metri față de gardul vecinului, deranjează vecinii în sensul că ramuri întregi s-au urcat pe acoperiș, pun în pericol casa omului, îi afectează gardul sau firele de curent electric, nucul poate fi toaletat, iar problemele reclamate să fie rezolvate fără ca nucul să fie sacrificat.Unde se depune cerereaÎn mod normal, proprietarul nucului este cel care ar trebui trebui să depună la Direcția Agricolă Constanța o cerere pentru tăierea sau toaletarea nucului, în funcție de situație. Apoi, cei desemnați de Direcția Agricolă să se deplaseze la fața locului vor evalua situația și vor decide ce trebuie făcut. „Dacă însă proprietarul nu vrea și nu vrea să ceară aprobare pentru tăiere, atunci și vecinul nemulțumit are posibilitatea să vină la noi, să depună o sesizare, iar noi vom trimite pe cineva la fața locului, pentru a vedea despre ce este vorba. Să ajungi în instanță pentru așa ceva parcă e prea mult. Însă, dacă nici după intervenția noastră nu ajung la o înțelegere, și instanța poate fi luată în calcul” – a completat Adela Vâlcu.De precizat că solicitarea pentru tăierea sau toaletarea nucului și a castanului comestibil se depune la sediul Direcției Agricole Constanța, din Str. Revoluției din 22 Decembrie 1989, nr. 17-19, la biroul Secretariat.Amenzi colosaleReglementările Legii pomiculturii nr. 348 din 2003, actualizată, sunt cât se poate se severe: tăierea nucilor sau a castanilor comestibili, dar și defrișarea fără autorizație a plantațiilor de pomi fructiferi, indiferent de forma de proprietate, cu o suprafață mai mare de 0,5 ha, sau a plantațiilor de arbuști fructiferi cu o suprafață mai mare de 0,2 ha, constituie contravenție, care se pedepsește cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.