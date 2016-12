„Ai pensia asigurată, indiferent unde trăieşti?“

„Ai pensia asigurată, indiferent unde trăiești?“

În cazul românilor care au muncit legal și în țară, și în străinătate, vechimea prestată pe teritoriul României se poate cumula cu vechimea prestată în străinătate. Însă, fiecare țară are un anumit număr minim de ani vechime pentru imigranți.Patru milioane de români emigrați în Europa a fost cifra pronunțată de Comisarul european al României, Dacian Cioloș, cu prilejul lansării raportului Societății Academice Române pe 2014. Or, dintre toți acești români, o bună parte au muncit un anumit număr de ani și în România. Cei aflați în preajma pensionării se întreabă dacă: „Anii munciți în țară mai pot să fie adăugați la vechimea din alte țări? Dar persoanele care au muncit sub 10 ani în România, după care și-au găsit de lucru în Spania, apoi în Italia, mai pot acești oameni să primească pensie și din România? Suntem mai mulți români în situația asta. Ai pensia asigurată, indiferent unde trăiești? Am această nesiguranță, din cauză că tot auzim din presă și de la televizor că sistemul de pensii românesc este în prag de faliment! Mă gândesc că dacă nu sunt bani pentru bătrânii României, de unde să mai fie și pentru cei care au plecat afară? Ca să fiu sincer, sentimentul că mi-am trădat țara, la greu, nu m-a părăsit niciodată, mai ales că nici afară nu umblă câinii cu covrigii în coadă, numai că munca și omul sunt respectați, asta ar fi ce lipsește în țară, părerea noastră!” – sunt dilemele mai multor români aflați în pragul pensionării, în numele cărora ni s-a adresat Ionel Alexandru. Oamenii și-ar dori să știe dacă, în situația în care ar avea dreptul să valorifice și anii munciți în țară, de formalitățile de pensionare s-ar putea ocupa cineva din familie?ReglementăriKristina Mutiș, purtător de cuvânt în cadrul Casei Județene de Pensii Constanța, ne-a explicat că pentru românii care și-au desfășurat activitatea și în țară, și în străinătate, vechimea prestată pe teritoriul României se poate cumula cu vechimea prestată pe teritoriul unei alte țări. Atenție!, însă, ca și cuantum, perioada lucrată în străinătate se poate fructifica doar în momentul în care cel în cauză îndeplinește condițiile de pensionare conform legislației țării în care și-a desfășurat activitatea: „Persoanele care se află în asemenea situații ar trebui să știe că fiecare țară are un anumit număr minim de ani vechime pentru imigranți. Cât privește confirmarea stagiului de cotizare, acesta se face interinstituțional, între casele de pensii din România și cele din țara unde se află solicitantul. Indiferent unde trăiești, dreptul la pensie «nu îl fură» nicio țară”.Unde se depune dosarulCât privește locul depunerii cererii și a dosarului de pensionare, dacă persoana plecată din țară are, în continuare, domiciliul în România, atunci dosarul se va depune în România. Și nu oriunde, ci numai la casa de pensii pe raza căreia are domiciliul stabil. Dacă nu mai are domiciliul în România, atunci dosarul se va depune pe teritoriul țării unde și-a stabilit, ulterior, domiciliul, cu respectarea legislației respective, confirmarea stagiului făcâdu-se interinstituțional.Pensionare prin reprezentantDin fericire, legislația românească nu impune obligativitatea depunerii dosarului de pensie în nume personal, de toate demersurile referitoare la pensionare putându-se ocupa o altă persoană, denumită mandatar – ne-a explicat Kristina Mutiș. Însă, pentru ca mandatarul să aibă dreptul să depună dosarul, el va trebui să primească o procură din partea titularului: „Mandatarul se va ocupa de toate formalitățile și va primi întreaga corespondență din partea noastră cu privire la dosar. Însă, el va trebui să aibă grijă ca procura inițială, depusă la Casa de Pensii, să fie reînnoită la momentul când a expirat valabilitatea”.De precizat că procura specială care nu este emisă în limba română va trebui să fie tradusă în românește și legalizată, fiind valabilă numai 18 luni.