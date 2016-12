Ai osteoporoză şi eşti vegetariană?

Medicul de gardă

Ai osteoporoză și ești vegetariană?

De unde-ți iei calciul?„După toate semnele, doc-torul mi-a spus că am osteo-poroză. Costă mult să-mi fac testul cu raze, dar mai am o problemă: din cauza coles-terolului mărit, trebuie să mă abțin de la lactate, am dat-o pe vegetale. Dar de unde să-mi iau atâta calciu ca să țin sub control osteoporoza asta? Să iau de la farmacie suplimente cu mult calciu?” – N. Nadin.Într-adevăr, asigurarea unui aport de calciu normal este extrem de importantă atât în prevenirea osteoporozei, cât și în ținerea ei sunt control. Astfel, după cum ne-a explicat dr. Sibel Demirgian, medic primar recuperare, medicină fizică și balneologie în cadrul Clinicii Homeomed, în lipsa calciului, hormonul paratiroidian va acționa asupra oaselor pentru a menține aceeași concentrație a calciului în sângel, iar consecința nu este alta decât de-mineralizarea oaselor. Este adevărat că laptele și pro-dusele lactate sunt o sursă bogată în calciu, însă nu neapărat și cea mai bună. Totul, din cauză că lactatele sunt bogate în proteine, contribuie din plin la creșterea acidității sângelui, iar acest proces forțează calciul sub formă de bicarbonat să iasă din os pentru neutralizarea aci-dității. De asemenea, prin co-lesterolul conținut, lactatele contribuie și la dezvoltarea afecțiunilor cardio vasculare, și asta pe termen lung. Iar laptele degresat este, din păcate, greu absorbabil.Legumele, sursă de calciu fără riscAșadar, calciul din lactate poate fi înlocuit cu succes și fără niciun fel de risc cu cel conținut de cerealele integrale, semințele de susan, mac, nuci, soia, linte, legume cu frunze, tofu. Nu se recomandă brânza topită.Cât privește suplimentele de calciu, acestea pot fi reco- mandate când alimentația nu este corectă și neapărat de către un medic.