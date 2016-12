Ai dinţi lipsă. Îi înlocuieşti sau nu?

Medicul de gardă

Ai dinți lipsă. Îi înlocuiești sau nu?

„Îmi plac dulciurile și mai mult ca sigur din cauza asta a trebuit să scot trei dinți făcuți praf. Deocamdată mă descurc bine și fără ei, de parcă ar ști că nu am bani de stomatolog. E vreo problemă pe mai târziu dacă nu-mi pun dinți noi în loc? Parcă s-a micșorat și spațiul liber…” – sunt dilemele unei cititoare.v v vPotrivit medicului stomatolog Cecilia Stănică, dinții lipsă nu numai că trebuie înlocuiți, dar acest lucru trebuie făcut în cel mai scurt timp posibil de la extracție etc, pentru evitarea problemelor ulterioare. Totul, din cauza funcțiilor multiple pe care le are un dinte, acesta fiind responsabil nu doar de masticație, ci și de vorbire, de aspectul general al feței (toți dinții ajută la menținerea aspectului buzelor, al obrajilor, al zâmbetului). De asemenea, prezența tuturor dinților împiedică și migrarea dinților vecini, știut fiind faptul că un dinte pierdut afectează negativ întregul echilibru. Mai pe românește, o persoană căreia i-au fost extrași sau și-a pierdut, din alte motive, mai mulți dinți și nu i-a înlocuit, va mânca mult mai greu, va avea obrajii și buzele parcă mai căzute spre interior. Iar lista inconvenientelor continuă cu riscul schimbării pronunției anumitor sunete, dar și cu acela de a dezvolta gingivite, carii, chiar parodontite.Important! Este adevărat că tarifele pentru lucrările stomatologice sunt mari pentru majoritatea buzunarelor, însă rezolvarea lor este necesară și poate fi considerată un mod de a economisi, pe viitor, cheltuieli mai mari, pentru rezolvarea problemelor generate de această situație, care, cu timpul, se pot complica și mai mult.