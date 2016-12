Medicul de gardă

Ai artroză? Iată ce n-ai voie să faci

„Cu artroză, cu neartroză, eu trebuie să țin casa. Problema e că de când cu conser-vele de toamnă și căratul sacoșelor de la piață, am cam dat de belea. Aș vrea să știu ce nu e bine să facă un bolnav de artroză în fază începătoare?” (Lucreția Manole, 46 ani).v v vDoamnă Manole, având în vedere că artroza este cea mai invalidantă boală a lumii moderne, dr. Mihaela Mihai, medic specialist în medicina fizică ne-a explicat că dacă nu se respectă câteva reguli de bază, persoanei cu artroză, fie și în stadiu mai ușor, îi va fi afectată calitatea vieții. De aceea este bine să acționați până când boala nu se agravează, căci în această fază, bolnavul ajunge să nu mai poate face activitățile zilnice de bază, chiar și îmbră-catul. Așadar, protejarea articulațiilor trebuie să fie prima preocupare. Deci evitați mișcările de răsucire și încercați să distribuiți greutatea în mod egal (atunci când cărați sacoșele de la piață, faceți-o cu ambele mâini). Și odihna este foarte importantă: când vă simțiți obosită pe parcursul zilei, așezați-vă cu picioarele pe un plan înalt și relaxați-vă măcar câteva minute. Sedenta-rismul, trebuie, însă, evitat. Cât privește exercițiile fizice, și acestea sunt deosebit de importante, însă aveți grijă cum le alegeți pentru a nu vă face și mai mult rău. Cele mai indicate sunt mersul pe jos (cu încăl-țăminte adecvată), înotul, ciclismul, exerci-țiile de flexibilitate. Dacă însă apar dureri, opriți-vă imediat, oricât de simplă ar fi mișca-rea. Întrucât obezitatea agravează situația, din punct de vedere al alimentației, medicul vă recomandă o dietă cât mai variată, bogată în fibre și săracă în grăsimi, care să va ajuta să vă țineți greutatea corporală sub control.TratamentNumai dacă se impune, medicamentele trebuie luate doar la recomandarea medicului. Nu recurgeți la automedicație, pornind de la premisa că vă puteți permite anumite inflamatoare, din cauza efectelor secundare pe care le-ar putea avea. Dacă aveți dureri, puteți pune pe zonele dureroase comprese reci, pentru maximum zece minute, iar după trecerea durerii, puneți comprese calde pentru relaxarea mușchilor (pe care le țineți tot zece minute).