Admiterea în liceu, după vechiul sistem?

examen de capacitate

Cred ca vechiul sistem cu examen de admitere la liceu era mult mai bun. Dupa cum ati spus in articol, luarea in considerare a mediei claselor V-VIII nu este relevanta, deoarece aceasta medie este, de multe ori, subiectiva. Din aceasta cauza, sunt elevi care ar putea intra la licee bune, dar din cauza acestei medii, locurile sunt ocupate de elevi care vin din scoli generale la care se impune cresterea ratei de promovabilitate si notele sunt umflate. Acest sistem face rau tot elevilor care se confrunta in clasa a IX-a cu sistemul de notare din liceele bune, mult mai sever, unii dintre ei preferand sa se transfere la alte licee mai slab cotate. Am urmarit rezultatele examenelor de capacitate din anii precedenti si am observat elevi cu media claselor V-VIII 10 sau aproape de 10, iar la examenul de capacitate au avut media in jur de 8 sau chiar mai mica.