Administratorul... îi filează pe vizitatorii locatarilor şi-i pune să plătească întreţinerea

SEMNALE

Administratorul... îi filează pe vizitatorii locatarilor și-i pune să plătească întreținerea

Potrivit Legii nr. 230 din 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, numai persoanele care stau într-un apartament 15 zile neîntrerupte sunt obligate să plătească cheltuielile de întreținere aferente perioadei respective. Ni s-a adresat cu strângere de inimă pentru că, în calitate de locatar, până acum câteva luni a fost extrem de mulțumit de gradul de implicare al administratorului asociației de proprietari în rezolvarea multiplelor probleme presupuse de traiul la bloc. Relația dintre I. Vasluian (41 ani) și administratorul blocului în care locuiește s-a deteriorat serios atunci când s-a trezit că pe lista de plată a cheltuielilor de întreținere nu mai figurează trei persoane, ci patru: „La început am crezut că e o greșeală pe care administratorul, așa bărbat cumsecade cum îl știam eu, o va rezolva. Însă am avut un șoc atunci când s-a luat de mine ca la ușa cortului și m-a făcut mincinos. M-a certat de față cu alți locatari că la mine vine în fiecare zi aceeași persoană care uită să plec, doar a urmărit-o înainte de a o trece la întreținere, nu s-a luat de mine din senin! «E criză, domnule, și nu ne permitem să furăm pe nimeni, că toți locatarii se descurcă greu. Dacă vă vizitează femeia în fiecare zi, n-am nimic împotrivă, dar să plătească gunoiul, lumina pe casa scării și femeia de serviciu, că doar nu v-am cerut o avere! Și să știi că în situația matale mai sunt alte două familii, care au plătit fără să vocifereze. Nu înțeleg de ce tocmai mata te-ai scandalizat!» - asta a fost explicația administratorului. Mi-am ieșit și eu din ale mele, l-am făcut securistul blocului, vânător de oameni care intră în bloc și n-a fost tocmai civilizat. M-a deranjat în primul rând reacția lui și aș vrea să-i dau o lecție, și cu acordul celorlalte două familii care au aceeași situație. Am plătit două luni la rând de rușinea locatarilor și de frica penalităților. Abia acum mi-a venit ideea să vă cer dumneavoastră ajutorul. Citesc ziarul «Cuget liber» și cred că am depășit perioada în care ne urmăream unii pe alții! Administratorul, în schimb, spune că e obligația lui să vadă cine intră sau iese din bloc, ca să ne păzească de infractori și că nu-l interesează ce spune legea! Vreau să știu cum să procedez ca să renunțe la obiceiul ăsta!”. „Pure absurdități!“ Marcel Dragu, președintele Uniunii Județene a Asociațiilor de Proprietari nu a părut surprins de acest tip de reclamație, întrucât primește aproape zilnic astfel de sesizări. Cu toate că a încercat în repetate discuții să-i convingă pe reprezentanții asociațiilor de proprietari că este o absurditate ceea ce fac, nemulțumirile locatarilor pe această temă continuă să curgă la sediul UJAP. Mai mult, este de părere că sistemul de repartizare a cheltuielilor în funcție de numărul de persoane este unul „arhaic și absurd, pe care nu îl recomand. Cel mult el ar putea funcționa în blocurile unde sunt maximum 20 de apartamente. Ce te faci într-un bloc cu 200 de apartamente în care mai sunt și chiriași, subchiriași, apartamente de vacanță? Potrivit legii, numai un vizitator care locuiește efectiv, zi-noapte, 15 zile pe lună într-un apartament, trebuie pus la plată. Dacă stă 14 zile și jumătate, nu ai dreptul să-l pui la plată, că te poate da în judecată”.. Chestiuni de bun simț Președintele UJAP știe, din experiență, că în fiecare asociație se creează, fie o cutumă, fie câștigă cel care „dă mai tare cu gura ori cu bâta atunci când vrea să impună o regulă personală. Sunt chestiuni de bun simț, care ar putea fi rezolvate și pașnic sau prin implicarea adunării generale a asociației de proprietari”. Cum cazul relatat astăzi dovedește că nu toate conflictele dintre locatari și administrație se pot rezolva pe cale amiabilă, o alternativă pentru a curma practica de a-i trece la plată pe… vizitatorii de ocazie este acționarea în instanță a conducerii asociației de proprietari. „Sunt grăbit, nu comentez!“ Dorind să aflăm punctul de vedere al administratorului față de situația relatată, acesta s-a scuzat că este grăbit, promițându-ne că ne va face o vizită la redacție pentru a lămuri lucrurile.