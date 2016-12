Puncte de vedere

Adio tichetelor-cadou pentru bugetari!

Guvernul a emis o ordonanță de urgență, prin care a interzis ca bugetarii să mai primească tichete-cadou cu ocazia marilor sărbători. Chiar dacă nu au nimic împotrivă ca bugetarii cu salarii consistente să nu mai fie cadorisiți în acest mod, unii bugetari consideră că angajații la stat cu venituri sub 500 lei lunar ar trebui să primească în continuare tichete-cadou. Când nu știe dreapta ce… dă stânga! Consilierul personal al ministrului Educației, Mihaela Suciu, anunța, la sfârșitul anului 2007 că, din 2008, 10.875 (câtă exactitate!) de angajați ai instituțiilor subordo-nate Ministerului Educației vor primi tichete-cadou, cu ocazia celor mai importante sărbători sau a aniversărilor, valoarea unui astfel de tichet nefiind mai mare de 50 lei. Pe de altă parte, în spiritul tradiționalei „sincronizări” a politicienilor români, pe care, nu de puține ori i-a luat gura pe dinainte, pentru ca, ulterior, să-și retracteze spusele, la începutul acestui an, Ministrul Economiei și Finanțelor, Varujan Vosganian, ne-a avertizat că va propune Guvernului o serie de măsuri pentru reducerea drastică a cheltuielilor din sectorul public, precum reducerea stimulentelor salariale pentru bugetari. Nu numai că a propus, dar, culmea, de data aceasta, s-a și ținut de cuvânt, dovadă că săptămâna trecută a fost aprobată o Ordonanță de urgență în acest sens. Măsura se aplică numai autorităților și instituțiilor publice a căror finanțare se asigură integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat ori bugetele fondurilor speciale, din venituri proprii și subvenții acordate de la aceste bugete. Evident, decizia a creat nemulțumiri în rândul bugetarilor, mai ales a celor subordonați Ministerului Educației, cărora mai marii din minister le promiseseră cu totul altceva. De la extaz, la agonie… „Chestiunea care mă deranjează este că politicienilor noștri le ies porumbeii pe gură una-două, după care, în loc să-și ceară scuze, găsesc tot felul de argumente ca să motiveze… modificarea mo-dificării, crezând că și-au spălat incompetența cu scuze de doi lei. Așa s-a întâmplat și cu pensiile, și cu taxa auto… Câteva tichete cadou date de sărbători nu cred că ne vor scoate din sărăcie, dar ele sunt binevenite, mai ales pentru bugetarii care au salariile cele mai mici. Dacă tot s-au gândit la așa ceva, părerea mea, ca lucrător în acest sistem, este că angajații care au salarii nete sub 500 lei merită să primească și în continuare aceste tichete. Pe de altă parte, sunt de acord ca bugetarii din Fisc, de exemplu, pentru că iau lunar comisioane grase, să nu mai primească și tichete.” (Luiza A., din Constanța). „Nu băgați toți bugetarii în aceeași oală!” „De ce trebuie să strângem cureaua tot noi, lucrătorii la stat? Mulți ne invidiază că avem servicii sigure, că nu dăm socoteală la patron, dar puțini știu ce salarii avem. Eu lucrez ca bibliotecară și chiar mă bazam pe aceste tichete. La Crăciun, de exemplu, m-au ajutat destul. Sper ca politicienii să revină asupra ordonanței, măcar pentru bugetarii cu salarii modeste. Mai ales că sistemul ăsta este avantajos, din cauza impozitului mic ce se plătește! Pe de altă parte, se fac tot felul de pomeni electorale, fără pic de jenă!”. (Anonim, din Constanța) Specialiștii pot fi stimulați să rămână în țară! „Eu sunt profesoară și am lucrat, doi ani, ca femeie în casă, în Spania. M-am săturat să am grijă de bătrânii altora, așa că m-am întors în țară. Soră-mea, care este tot profesoară, m-a avertizat că ar fi mai bine să mă întorc în Spania, că pe aici nu s-a schimbat nimic, din contră! Cu orice risc, nu mă mai întorc, dar politicienii ar trebui să se gândească mai bine de ce pleacă profesorii din țară și se complac în tot felul de munci degradante afară? Le spun eu: ca să nu mai plece, nici doctorii, nici profesorii, este nevoie ca ei să fie stimulați, și nu doar cu tichete-cadou!”. (Mirela Aioanei, din M. Kogălniceanu)