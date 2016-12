Adio mirosului de transpiraţie!

Adio mirosului de transpirație!

Ştire online publicată Marţi, 14 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

A venit căldura și, de câte ori bem sau mâncăm ceva rece, tendința organismului este să-și crească temperatura, scopul fiind acela de a contracara frigul interior la care este brusc expus. Potrivit prof. dr. Gheorghe Mencinicopschi, directorul Institutului de Cercetări Alimentare, corpul uman funcționează la o temperatură de 36,5 de grade C. Temperatura centrală este dezechilibrată când se consumă ceva rece, iar organismul luptă pentru a readuce acel echilibrul termic normal. Deci, va produce mult mai multă căldură. Acesta este motivul pentru care este recomandat ca vara să consumăm lichide calde care stimulează organismul ­să-și coboare temperatura. Din păcate, transpirația este un fenomen normal pentru organismul tău, chiar dacă îți poate cauza neplăceri în ceea ce privește mirosul și aspectul hainelor tale umezite la subraț, nu poate fi împiedicată. Tot ce putem este să prevenim mirosul neplăcut, care nu face plăcere nimănui.De ce transpiră omul? În principal, căldura excesivă este motiv la care ne supunem organismul în timpul verii. Corpul nostru funcționează la o temperatură de 36,5 grade Celsius. Când este expus unor temperaturi ridicate, precum cele din toiul verii, el elimină la nivelul pielii lichide pentru a se răcori. Partea mai proastă este că, odată cu aceste lichide, eliminăm și multe minerale. Nu mai punem la socoteală faptul că ne dezhidratăm foarte puternic.Fără alcool, țigări și dulciuri. Se recomandă ca în perioada de vară să se renunțe, pe cât posibil, la ­alcool, cafea, țigări și dulciuri, din cauză că substanțele chimice care se regăsesc în compoziția acestora blochează circulația sângelui, determinând corpul să transpire.Consum ridicat de fructe și legume. Specialiștii în nutriție re­comandă consumul a cel puțin doi litri de apă pe zi dar și a cât mai multor fructe și legume.Ținută vestimentară în culori deschise. Hainele lungi, largi și în culori cât mai deschise, pentru a reflecta razele soarelui, sunt ideale pentru prevenirea transpirației în exces. În plus, acestea să fie confecționate din materiale naturale precum bumbacul, inul, pentru că absorb transpirația.Știați că transpirația nu are miros? Când transpirăm, e vorba despre lichide care sunt eliminate de organism și în componența cărora se regăsesc săruri și minerale. Însă, la suprafața pielii există multe bacterii care se înmulțesc într-un ritm extrem de rapid, acestea fiind și adevărata cauză pentru care transpirația miroase neplăcut.