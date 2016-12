Acuzată de soţ că îşi îndoapă copiii "ca pe curcani"

Acuzată de soț că își îndoapă copiii "ca pe curcani"

Copilul trebuie ajutat de părinți să înțeleagă corect rolul restricțiilor alimentare, altfel, această discipli-nare va fi percepută ca o pedeapsă ori o nedreptate. A-i face însă copilului toate poftele sau a-l forța să mănânce duc aproape întot-deauna la obezitate, cu consecin-țele de rigoare asupra sănătății lui, ca adult. La fel de importantă este pentru sănătatea copilului și alimentația mamei în timpul sarcinii.„E mai rău ca un milițian pe capul meu!“„Dumneavoastră credeți că bucătăria românească, fabricile de alimente din țara asta sunt făcute ca să omoare oameni? Trebuie să le interzicem copiilor poftele, să le luăm toate mezelurile de pe masă? Eu, una, dacă nu le fac toate poftele copiilor, nu mă consider mamă! Oare ce trebuie să mănânce copiii pentru ca soțul meu să nu mai stea cu nasul în oalele mele și să mă acuze că îndop copiii mai rău ca pe curcani?”-sunt câteva dintre dilemele unei mame în vârstă de 33 de ani. Exasperată din cauza nesfârșitelor reproșuri pe care soțul i le face în legătură cu modul cum îi hrănește pe cei doi copii (în vârstă de opt, respectiv patru ani și șapte luni), tânăra mamă a simțit nevoia nu doar să se descătușeze, ci să spună public că, în viziunea ei, nicio mamă responsabilă nu poate să rămână impasibilă când propriul copil „râvnește” la un anume produs: „Eu sunt destul de slabă, dar mi-aș fi dorit să fiu mai plinuță. Din cauza asta, soțul crede că îmi îndop copiii cu toate prostiile ca să nu fie niște slăbănogi ca mine. La vârsta asta, după mine, copiii trebuie să fie mai durdulii, o să slăbească ei când o să-i doboare grijile!”.„Niște mâncăi, ca ta’su!“Femeia îi mai impută soțului că, în realitate, el este cel care dă startul alimentației nesănătoase în familie, din moment ce, în condițiile în care medicul pediatru le-a recomandat să evite pizza și cartofii prăjiți din meniul copiilor, care sunt, într-adevăr, suprapon-derali, la două zile comandă pizza: „Pe el nu se vede, că nici nu se ridică bine de la masă și cere cartofi prăjiți, mâncarea lui preferată. Normal că se reped și copiii și vor și ei în fiecare zi cartofi prăjiți! Plus că moare dacă nu mănâncă prăjituri de casă în fiecare zi!”.A-i da copilului tot ce poftește, o greșeală!Stimată doamnă, cu riscul de a fi în dezacord cu părerile dumneavoastră legate de ceea ce în-seamnă o alimentație sănătoasă, dr. Anamaria Scarlat, specialist în boli de nutriție, este de părere că a-i face copilului toate poftele, fără a ține seama că sunt alimente care nu trebuie, sub niciun motiv, să-i fie puse pe masă, condamnă copiii, în majoritatea covârșitoare a cazurilor, la obezitate, dar și la alte complicații. E bine să mai știți că în jurul vârstei de 10-11 ani, chiar dacă micuții nu au probleme cu greutatea, părinții trebuie să fie foarte atenți la alimentația acestora, întrucât este perioada când numărul celulelor grase poate crește foarte mult.Părinții, primul exempluCe e bine să mănânce un copil? În primul rând, să consume carne, dar neprocesată, adică să fie excluse mezelurile ori alte semipreparate. Din meniul lor nu trebuie să lipseas-că legumele, fructele, laptele și pro-dusele lactate, ouăle. Referitor la pizza și alte produse tip fast-food, uitați de ele, mai ales când vine vorba de copii.Privitor la discuțiile din familie, medicul vă recomandă să țineți copiii departe de cicăleala constantă a tatălui cu privire la ce au și la ce nu au voie să mănânce. Esențial este ca dumneavoastră, ca părinți, să le puneți pe masă numai alimen-tele recomandate pentru vârsta pe care o au, iar dacă au anumite pofte... interzise, să le explicați de ce nu e bine să consume alimentul după care tânjesc. Ar trebui să-i explicați și soțului că atâta vreme cât el însuși face exces de cartofi prăjiți și pizza, nu poate să pretindă unui copil să nu facă același lucru. Dacă nu vă descurcați în privința alimentației corespunzătoare vârstei copiilor dumneavoastră, cereți aju-torul medicului de familie, care vă poate recomanda fie o listă cu ali-mente sănătoase, fie o carte pe această temă.