Acuză conducerea asociaţiei că sufocă locatarii cu „penalizări nejustificate”

Fie că locuiesc la bloc dintotdeauna, fie că abia și-au achiziționat un apartament și nu au apucat să-și cunoască măcar vecinii, locatarii trebuie să aibă în vedere că stăpânirea informațiilor importante despre organizarea și funcționarea unei asociații de proprietari îl va ajuta să-și cunoască și drepturile, dar să-și respecte corect și obligațiile, astfel încât să nu fie pușis în situația de a fi penalizați din neștiință, nu din rea intenție. A. Presan (37 ani), s-a mutat la bloc în cursul lunii septembrie 2009 și ne-a mărturisit că nu și-a imaginat niciodată că ar putea avea probleme de comunicare cu cineva, darămite chiar cu președintele asociației: „despre care și când locuiam la casă știam că este plătit de locatari ca să le fie bine în primul rând lor și după aceea lui, eu cel puțin așa consider!”. Femeia ne-a povestit că mun-cește, iar seara ajunge prea obosită acasă pentru a-și mai… bate capul să studieze legislația privind organizarea și funcționarea unei asociații de proprietari. I s-a părut normal să ceară astfel de informații de la cei care o reprezintă în asociație, cum ar fi, de exemplu, președintele: „Dar la noi în asociație, dacă îi ceri președintei să-ți dea vreo lămurire despre banii ceruți pe întreținere, penalizările care apar pe liste, pe care tu, ca locatar care nu știi legea, le crezi aberante și ilegale, dânsa te invită la biroul asociației ca să-ți dea legea s-o studiezi tu. Oare e ilegal să-mi explice pe înțelesul meu pe ce se duc atâția bani, de ce e nevoie de atâta personal în conducerea aso-ciației, ca și când n-ar fi suficient cât de scumpe sunt facturile? Iar în acest an aud că o să se scumpească și mai mult! Nu vrea să mă lămurească nici cum e cu penalitățile astea, despre care cam vorbesc oamenii pe la colțuri cum că s-ar duce în alte buzunare! Poate îi bănuim degeaba, dar dacă nu ne explică, e normal ca pe noi să ne ducă mintea la mișmașuri. Sau e mai normal să ne lămurească redacția dumneavoastră la toate aceste chestiuni, în loc să-și facă președintele treaba pentru care ne ia banii?”. Legea nr. 230 din 2007 guvernează activitatea asociațiilor de proprietari Toate aspectele referitoare la înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari sunt reglementate prin Legea 230/ 2007. Potrivit acestui act normativ, o asociație de proprietari funcționează pe baza activității unui președinte, a unei Adunări generale a proprie-tarilor și a unui comitet executiv (format din președinte și un cenzor sau o comisie de cenzori; în cazul în care acest lucru nu este posibil, atunci se pot angaja cenzori din afara asociației de proprietari, persoane fizice ori juridice de specialitate, pe baza unui contract sau convenție de prestări servicii). De asemenea, funcția de administrare și întreținere a imobilului este atribuită unui administrator. Președintele este de altă părere „Le-am explicat de fiecare dată locatarilor nelămuriți pe ce se duc banii, numai că această doamnă nu vrea să înțeleagă. O ține una și bună că sunt prea mulți angajați la o asociație care mănâncă banii locatarilor și care aplică penalități aiurea, ca să-și îngroașă ei buzunarele. Poate că este și vina mea că nu i-am dat răspunsul în scris, ca să vadă negru pe alb pe ce se duc banii oamenilor. Știți cum e, vorba zboară! E bine că mi-ați spus, chiar de săptămâna asta o să le dau explicații scrise la toți proprietarii care au nelămuriri, o să le explic băbește unde nu înțeleg, pentru că nu-mi convine să fiu acuzată aiurea!” - ne-a spus președinta asociației de proprietari, A. Moscu, care a adăugat că, dincolo de atribuțiile ce se referă la aplicarea hotărârilor Adunării generale a proprietarilor, Comitetul executiv stabilește și sistemul propriu de penalizări al asociației de proprietari pentru restanțele afișate pe lista de plată ce privesc cheltuielile asociației de proprietari, potrivit prevederilor legale, și nu în funcție de bunul plac. Hotărârile adunării generale - obligatorii pentru toți locatarii Un alt motiv pentru care comunicarea dintre locatari și asociație are de suferit este că proprietarii care nu participă la adunările generale nu sunt deloc dispuși să respecte hotărârile luate în numele lor. Tuturor, A. Moscu le transmite, și pe această cale, că potrivit legii, hotărârile adunării generale a asociației de proprietari sunt obligatorii și pentru proprietarii din imobil care nu au fost prezenți la ședință, precum și pentru proprietarii care nu sunt membri ai asociației.