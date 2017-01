SEMNALE

„Acum aud trăsnaia asta, să fii concediat pentru injurii aduse colegilor!“

Salariatul concediat disciplinar îl acuză pe angajator de abuz și discriminare, atâta vreme „cât 90 la sută din angajați întrețin zâzania în firmă, eu am fost o voce aproape de zero, alții sunt gură bogată, dar au scăpat!”. Dacă nu ați știut, aflați acum că legea îi permite angajatorului să dispună concedierea disciplinară pentru abateri de la normele de comportare la locul de muncă, cum ar fi crearea de stări tensionate în colectiv, injurii la adresa colegilor sau a angajatorului. Cititorul nostru, D. Adoichiței (42 ani) recunoaște că nu a știut de aceste prevederi ale Codului Muncii. Mai mult, deși admite că și pe el îl mai ia gura pe dinainte, comparativ cu alți colegi, este un… mielușel: „Acum aud trăsnaia asta, să fii concediat pentru injurii aduse colegilor, așa scria în nota de concediere! Este strigător la cer cum poți fi zburat aiurea!”. Bărbatul bănuiește că ar fi vorba despre o răzbunare, însă deocam-dată nu a reușit să identifice persoanele dispuse la un asemenea scenariu: „La ultima ședință, conducerea ne-a reproșat că nemulțumirile pe care le avem - și avem o grămadă! - trebuie să le știe ei, nu să le bârfim noi pe la colțuri. Ni s-a mai reproșat că în loc să facem eforturi ca să menținem firma pe linia de plutire, noi facem ca tensiunea să fie și mai mare. Pe un ton amenințător, directorul ne-a asigurat că o să descopere el cine dă tonul scandalului, să n-avem grija asta! Dar n-a pomenit nimic de sancțiuni, de desfacerea contractului de muncă, de chestii de penalizare pentru cei care, după ei, fac atmosferă încordată în firmă. Nici n-au trecut două săptămâni de la ședința aia și am primit decizia de concediere. Acolo scrie negru pe alb că mi s-a desfăcut contractul de muncă disciplinar pentru abateri de la normele de comportare la locul de muncă, precum crearea de stări tensionate în colectiv, injurii la adresa colegilor și a angajatorului. Am rămas mască, nu eu sunt cel care dă tonul la toate chestiile astea. Este adevărat că e mare tensiune în firmă, 90 la sută din angajați întrețin zâzania, eu am fost o voce aproape de zero, alții sunt gură bogată, dar ei au scăpat!”. D.A. este contrariat și pentru că nu i s-a mai permis accesul în unitate, cu toate că legea îl obligă la 15 zile perioadă de preaviz, pe motiv că ar fi capabil să sustragă documente importante din firmă: „Dar cine îmi garantează mie că o să fiu plătit cât sunt legal 15 zile în preaviz de concediere? Nu mă deranjează că mi s-a interzis accesul din motive de confidențialitate, chiar nu mai vreau să dau pe acolo, mie să-mi dea banii!”. v v v Manuela Popa, specialist în probleme de legislația muncii, ne-a explicat că preavizul de concediere presupune că angajatul va efectua patru ore de muncă pe zi și va fi plătit opt ore. Cele patru ore pe zi se pot efectua și cumulat, reducându-se astfel durata preavizului. Potrivit Codului Muncii, decizia de concediere se emite în scris și, sub sancțiunea nulității absolute, trebuie să fie motivată în fapt și în drept și să cuprindă precizări cu privire la termenul în care poate fi contestată și la instanța judecătorească la care se contestă. În cazul în care angajatorul nu acordă salariatului preavizul, el va fi obligat să-i plătească acestuia o indemnizație egală cu salariul de bază pentru o jumătate de lună sau cât prevede contractul individual de muncă. Totuși, specialista atrage atenția că este bine ca decizia conducerii unității referitoare la perioada de preaviz să se concretizeze într-o adresă scrisă, înregistrată la firmă, pentru că dacă nu vă prezentați la muncă în zilele de preaviz, riscați să nu fiți plătit pentru această perioadă. În cazul în care concedierea se dispune din motive profesionale, angajatorul are obligația de a propune alte locuri de muncă vacante în unitate, compatibile cu pregătirea profesională sau, după caz, cu capacitatea de muncă stabilită de medicul de medicina muncii, iar salariatul are la dispoziție trei zile lucrătoare de la comunicarea angajatorului pentru a-și manifesta în scris consimțământul cu privire la noul loc de muncă oferit; în caz contrar angajatorul poate dispune concedierea salariatului.