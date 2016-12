Medicul de gardă

Acomodarea cu o lucrare dentară

„Mi-am făcut o proteză dentară și nu pot deloc să mă acomodez cu ea. Am fost la dentist, asistenta mi-a verificat-o și mi-a spus că e bine făcută. Numai că eu nu pot s-o țin în gură, parcă am pietre… Și am dat o grămadă de bani!” (Liza Popa).v v vÎntr-adevăr, pentru acomodarea cu noile proteze dentare, este nevoie de timp și ceva răbdare. După cum ne-a explicat medicul stoma-tolog Cecilia Stănică, motivul îl constituie faptul că organismul percepe aceste lucrări dentare ca pe niște obiecte străine. Totuși, doamnă Maria, medicul vă recomandă să nu renunțați, chiar dacă vă este mai greu și să purtați proteza cât mai mult cu putință. Numai procedând așa, gingiile și muscu-latura se vor adapta mai repede. Dacă sesizați însă probleme, nu ezitați să vă prezentați la stomatolog.Cum să lungiți viața protezeiCu atât mai mult cu cât costurile unei proteze dentare sunt ridicate, stomatologul are câteva recomandări menite să lungească viața protezei dentare, după cum urmează: l Manevrați proteza deasupra unui prosop sau deasupra chiuvetei pline cu apă. Dacă nu vă luați asemenea măsuri și o scăpați, se poate sparge l Proteza nu trebuie lăsată să se usuce. Când nu o purtați, țineți-o într-o soluție specială pentru curățat proteze sau în apă curată. Nu folosiți apă caldă, pentru că o poate deforma l Periajul zilnic al protezei va înlătura resturile alimentare și placa bacteriană și va împiedica pătarea acesteia. Poate fi curățată de medic prin detartraj ultrasonic, însă acesta nu elimină necesitatea unui periaj zilnic complet l Periați-vă gingiile și limba în fiecare dimineață cu o periuță moale, înainte de fixarea protezei. Astfel veți stimula circulația în țesuturi și veți îndepărta placa bacteriană l Dacă proteza se rupe, se sparge, se crapă sau nu mai stă fixă, adresați-vă medicului dentist, fără a încerca să o reparați singuri, căci există riscul de a o distruge definitiv.