"Abuzează de noi, pe motiv că e gravidă!"

Ştire online publicată Joi, 01 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Ai aflat că ești însărcinată și te gândești că ar fi o bună ocazie să profiți și să lipsești de la serviciu când ai chef, să faci tot felul de fițe pe motiv că legea te protejează și în sensul că nu poți fi dată afară în această perioadă?Probabil că astfel de cazuri nu sunt prea multe, însă ele există și asupra lor a dorit să atragă atenția Ioana Ion. Femeia are o afacere de familie și pentru bunul ei mers are nevoie de loialitatea angajaților, cu atât mai mult cu cât sunt puțini la număr. Din păcate, chiar… mâna ei dreaptă, respectiv contabila, după ce a rămas însărcinată, și-a făcut obiceiul de a lipsi în mod constant de la serviciu și, mai ales, fără să anunțe: „Am angajat-o anul trecut, în vară. Mi s-a părut cam tupeistă de la început, însă m-am gândit că e doar mai îndrăzneață, chiar mi-a plăcut la început. Din păcate, de la tupeu la nesimțire e cale lungă… Problema este că nu pot să-i spun nimic, se bate cu pumnul în piept că legea e de partea ei și profită, și profită… Certificat medical îmi aduce tot când are chef. În ultimul timp, la două-trei zile, pleacă pe la zece dimineața, chipurile, la consult medical și nu mai vine nici a doua zi. Am rugat-o să-mi aducă un document de la doctor, ca să știu de ce lipsește, însă refuză”.v v vSe spune că este extrem de important să nu devii o povară pentru firmă sau pentru colegi nici măcar în perioada în care ești gravidă. Chiar dacă legea conferă o serie de drepturi femeii în perioada de sarcină, esențial este ca de acestea să se beneficieze în mod onest. Nu de alta, dar imaginea de profesionistă trebuie păstrată în orice condiții.Referitor la soluții strict în acest caz, este adevărat că angajatorul nu are voie să micșoreze salariul unei femei însărcinate sau s-o concedieze în perioada sarcinii. Potrivit consilierului juridic Carmen Gigică, în situații speciale, gravida are dreptul la un program de muncă redus, însă numai pe baza unui certificat eliberat de medicul de familie și dacă are o sarcină cu probleme. De asemenea, gravida are dreptul să ceară schimbarea condițiilor de muncă, dacă locul unde muncește este necorespunzător situației în care se află. Are chiar dreptul să meargă la medic în timpul programului, însă, atenție, doar în limita a 16 ore pe lună!