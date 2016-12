Absolvenţii şi dreptul la şomaj

Absolvenții și dreptul la șomaj

„Am terminat școala profesională și mă interesează dacă pot să iau șase luni de șomaj în situația mea. Vă mulțumesc, Diana”.v v vDe precizat că, potrivit reglementărilor în vigoare, șomerul este persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează din activități autorizate potrivit legii venituri mai mici decât indemnizația de șomaj ce i s-ar cuveni potrivit legii; este aptă pentru prestarea unei munci, din punct de vedere medical; are vârsta de minim 16 ani; nu înde-plinește condițiile de pensionare; este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare dacă s-ar găsi un loc de muncă; este înregistrată la Agenția Na-țională pentru Ocuparea Forței de Muncă sau la alt furnizor de servicii.Important! Sunt asimilate șomerilor și pot beneficia de indemnizație de șomaj următoarele persoane: absolvenții instituțiilor de învățământ, în vârstă de minimum 16 ani, care, într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire, nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale; absolvenții școlilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstă de minimum 16 ani, care nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale etc.