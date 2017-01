Abonaţii din Năvodari se calcă în picioare la singura casierie din oraş

Pentru a-și plăti facturile la energia electrică

Abonații din Năvodari se calcă în picioare la singura casierie din oraș

Năvodărenii bun-platnici știu că, dacă vor să se bucure de binefacerile energiei electrice, trebuie să-și plătească la timp datoriile către firma de distribuție. Ei se plâng, însă, că pentru a fi cu facturile la zi, sunt nevoiți să stea la cozi infernale, din cauză că, „în ditamai orașul, nu există decât o singură casierie și, ca să fie tacâmul complet, și un singur ghișeu, deservit de o singură casieră. Am întrebat-o și noi pe casieră ce se întâmplă atunci când pleacă în concediu și ni s-a răspuns că vine cineva de la Constanța, care-i ține locul în această perioadă. Este de neînțeles cum se poate ca, în anul 2007, să te apuce frisoanele când vine vorba de plata consumului de curent electric! Iar vara, din cauza căldurii excesive, această corvoadă este și mai grea, de multe ori, chiar imposibilă”. (Nora Ștefan, 42 ani). - „M-am săturat să mă tot învoiesc de la serviciu ca să plătesc factura la curent. De câteva ori, șeful m-a înțeles. Săptămâna trecută, însă, după ce am stat la coadă vreo trei ore, era să dau de belea. De aceea, m-am gândit să dau telefon la redacția dumneavoastră, poate că, dacă scrieți ceva, se aduc mai multe casiere, ca să plătim și noi civilizat, fără să ne mai jignim atâta reciproc”. (F. Nistor, 38 ani) - „Eu sunt cardiac și, de fiecare dată când mă duc să plătesc lumina, mi se face rău, din cauză că suntem nevoiți să stăm afară, în soare, căci înăuntru sunt primiți doar câțiva clienți. Ca să nu rămân cu datorii am fost nevoit să plătesc pe cineva să-mi facă acest serviciu. Nu pot să înțeleg cum e posibil ca un oraș atât de mare ca Năvodari să aibă o singură casierie și, colac peste pupăză, și o singură casieră care încasează facturile la energie? Trebuie să se ia măsuri, că așa nu mai merge!“ (T. Popa, 63 ani) Compania Enel pregătește măsuri moderne de plată În vederea evitării cozilor de la casierii, Biroul de Presă al Enel Energie Constanța ne-a transmis că, în prezent, compania este în proces de încheiere a unor parte-neriate cu bănci, pentru a oferi consumatorilor posibilitatea de a achita facturile prin debit direct, card bancar sau la ghișeele băncilor. Casieria din Năvodari ar putea fi reorganizată Referitor la situația semnalată de consumatorii orașului Năvodari, se analizează o serie de posibilități de îmbunătățire a serviciului de încasare a facturilor, cum ar fi oportunitatea suplimentării personalului casieriei din oraș, sau deschiderea unei noi casierii în această localitate. 