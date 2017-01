A rămas pe drumuri, după ce i-a donat fiicei sale apartamentul

La cei 47 de ani, V. Țugule, din Constanța, este doborât de situația critică în care se află, determinată de absența unui adăpost, dar și de imposibilitatea de a-și permite închirierea unui spațiu modest. Până în iarna anului 2006 a fost un om sănătos și a muncit ca electrician la o firmă privată, fără să aibă probleme disciplinare. Avea o căsnicie reușită, dar și o fiică, pentru bunăstarea căreia a crezut că merită să plece la muncă în străinătate. În doar câteva luni, din toate astea s-a ales praful… Cadoul de majorat "Înainte de a pleca la muncă în Spania, soția s-a gândit că n-ar fi rău să donăm apartamentul Iuliei, singurul nostru copil. Îmi amintesc și acum cât de preocupați eram să-i facem un cadou mai special, de majorat. Era o fată bună, cuminte, elevă de liceu cu rezultate foarte bune. Merita să țină minte darul părinților. Așa i-a venit soției ideea să-i donăm fetei noastre apartamentul cu trei camere pe care-l ocupam pe strada Dezrobirii din Constanța și ai cărui proprietari eram noi. Recunosc, nu mi-a trecut nici un minut prin minte că gestul acesta o să mă coste atât de mult după aceea. Soția mea a luat legătura cu un notar, au făcut formele, am văzut și eu actele, am semnat unde trebuia și perioada care a urmat nu a schimbat cu nimic viața noastră (deși ea a făcut totul premeditat). Ca surpriza să fie deplină ne-am ocupat și de remobilarea celor două camere peste care era proprietară Iulia și toată familia era fericită. Am cheltuit toate economiile, dar nu mi-a părut rău, cel puțin atunci. Apoi, la câteva luni, am prins un contract bun în Spania și m-am gândit că o să câștig destul cât să ne cumpărăm, pentru mine și soție, un apartament cu două camere." Un accident l-a scos din… circuit În decembrie 2006, V. Țugule se afla în Spania și muncea din greu pe un șantier de construcții. Banii primiți îl impulsionau să facă și ore suplimentare. Numai că, iarnă fiind, din cauza poleiului, a alunecat, fracturându-și serios un picior și mâna dreaptă. După o lună de spitalizare în Spania, nemaiputând munci în construcții, a revenit în țară. „Aici mă aștepta marea surpriză: fiica mea, în înțelegere cu maică-sa, deja vânduseră apartamentul, care acum era pe numele ei. Mi-au explicat că au făcut-o pentru că au găsit un client bun, au pus banii în bancă și s-au gândit că din dobândă și ce o să mai aduc eu din Spania o să ne facem o casă. Ne-am certat așa de tare și, recunosc, de furios ce eram, le-am lovit pe amândouă rău de tot. Nevastă-mea a scos certificat medico-legal, a pus divorț, iar eu am rămas pe drumuri. Prin donație se transferă dreptul de proprietate Prin contractul de donație, o persoană, numită donator, transferă irevocabil și cu titlu gratuit dreptul său de proprietate asupra unuia sau mai multor bunuri determinate, unei alte persoane, care le acceptă - precizează consilierul juridic Carmen Dumitru. Ceea ce înseamnă că dumneavoastră, domnule Țugule, prin acea donație, ați transmis în totalitate dreptul de proprietate fiicei dumneavoastră. Dacă în contractul de donație nu ați prevăzut nici o clauză viageră (precum dreptul de a locui în acea casă pe tot restul vieții, sau fiica dumneavoastră să nu poată înstrăina imobilul pe durata vieții dumneavoastră), nu mai aveți nici o posibilitate legală să vă recuperați casa donată. Un prieten m-a sfătuit să vă întreb pe dumneavoastră dacă mai există vreo posibilitate să-mi recuperez casa ori o sumă de bani din partea soției?“ Prin donație se transferă dreptul de proprietate Prin contractul de donație, o persoană, numită donator, transferă irevocabil și cu titlu gratuit dreptul său de proprietate asupra unuia sau mai multor bunuri determinate, unei alte persoane, care le acceptă - precizează consilierul juridic Carmen Dumitru. Ceea ce înseamnă că dumneavoastră, domnule Țugule, prin acea donație, ați transmis în totalitate dreptul de proprietate fiicei dumneavoastră. Dacă în contractul de donație nu ați prevăzut nici o clauză viageră (precum dreptul de a locui în acea casă pe tot restul vieții, sau fiica dumneavoastră să nu poată înstrăina imobilul pe durata vieții dumneavoastră), nu mai aveți nici o posibilitate legală să vă recuperați casa donată.