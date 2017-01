Pe aici nu se trece!

A îngrădit inclusiv trotuarul din jurul blocului ca să aibă „intimitate“

„Astfel de obiceiuri sunt reminiscențe ceaușiste și contravin legii!” - susține Marcel Dragu, președintele UJAP Constanța, de care încearcă să profite locatarii ce se cred proprietari și peste domeniul public. Fără să fie puși în gardă în vreun fel, locatarii din strada Cuteză-torilor nr. 1 - Inel II Constanța s-au trezit că una dintre vecinele de la parter, profitând de faptul că îm-prejurul apartamentului în care locuiește este suficient spațiu verde, l-a îngrădit cu gard de sârmă și portița de rigoare, prevăzută și cu lacăt, astfel încât oricine să înțeleagă că pe acolo nu se trece! „Am rugat-o frumos măcar să lase portița de acces neîncuiată, ca să putem circula cei din bloc, însă nu a fost de acord pe motiv că trebuie să aibă intimitate. Mi-a făcut teorie că drepturile omului îi dau voie să folosească numai ea și familia ei acel loc, iar acum nu se poate trece în spatele blocului decât dacă ocolești gardul și faci slalom printre mașini. Am întrebat-o dacă are acordul asociației, dacă are aprobare de la primărie și mi-a zis că a venit o comisie la fața locului, dar nu mi-a arătat nicio hârtie. Gardul e până în fața scării. Era singurul acces către piața din apropiere. Ne-a avertizat că dacă sărim gardul îi încălcăm intimitatea familiei și o să avem probleme. Ce s-ar întâmpla dacă toți locatarii de la parter și-ar... revendica grădini personale pe domeniul public? Chiar dacă a pus gard, să lase portița descuiată, ca să circulăm măcar noi, cei din bloc! Am dori să știm dacă este legal ce a făcut această locatară și ce să facem ca să avem din nou acces liber în zonă?” - ni s-a plâns o locatară din zonă, care a dorit să precizeze că nici măcar reprezentanții asociației de proprietari nu au fost consultați. Nu s-a cerut aprobarea nimănui! Într-adevăr, R. Haralambie, administratorul Asociației de proprietari nr. 625, ne-a confirmat că au fost puși în fața faptului împlinit și că respectiva locatară nu a cerut acordul nimănui înainte de a îngrădi acea zonă: „I-am spus că este obligată să lase cale de acces, dar mi-a răspuns că pe banii ei face ce vrea și nu vede de ce i-ar mai întreba și pe alții! Am întrebat-o dacă are aprobare de la primărie, pentru că e vorba de un teren aflat pe domeniul public și mi-a răspuns afirmativ, dar nu mi-a arătat niciun document. O să discut și cu președintele asociației ca să rezolvăm problema asta, pentru că locatarii se simt sfidați!”. Vremuri noi, metehne vechi! Președintele Uniunii Județene a Asociațiilor de Proprietari Constanța, Marcel Dragu, își amintește că astfel de practici erau… directive de partid în comunism, când orice petic de pământ din jurul blocului trebuia valorificat la maximum din punct de vedere… agricol. Mulți își mai amintesc probabil că locul rondurilor de flori era luat de brazdele cu ceapă, cartofi, morcovi, verdețuri de tot felul, împrejmuite haotic și din materiale refolosibile! Și pe vremea aia erau conflicte între locatari, însă mărul discordiei era consumul de apă, având în vedere că terenul era… revendicat tot de către cei care locuiau la parter. Revenind la situația de față, legislația nu permite nimănui să se… servească cu hălci din domeniul public și, cu atât mai puțin, să le îngrădească și să desființeze căile publice de acces după bunul plac. Dacă situații de acest gen nu se pot rezolva pe cale amiabilă, locatarii în cauză trebuie să depună reclamații la Corpul de control al primăriei, care, prin aplicarea amenzilor de rigoare, pot curma excesul de zel al unor locatari.