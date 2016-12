A ajuns teroarea familiei şi a întregului bloc!

Din viața reală

A ajuns teroarea familiei și a întregului bloc!

Când cineva are probleme de sănătate, inclusiv psihice, el sau familia cheamă salvarea, care, dacă persoana este de acord, se deplasează la secția de urgențe a Spitalului Clinic Județean, unde se va lua o decizie pro sau împotriva internării.Probleme mari apar când pacientul cu tulburări psihice se dă… lovit de neînțelegerea familiei ingrate, refuză internarea, iar acasă redevine monstrul care-și terorizează atât apropiații, cât și locatarii din bloc.Mai mulți cititori consideră că acest sistem este corect și în niciun caz nu sunt adepții ideii ca fie și o persoană cu vechi tulburări psihiatrice să ajungă direct la Psihiatrie, fără a i se face, în prealabil, o evaluare a stării de sănătate la serviciul de urgență. „De la o supărare sau un eveniment neplăcut din familie, oricine poate să facă un atac de panică sau să devină agitat, iar ai casei să creadă că a luat-o razna și e musai să ajungă la Palazu Mare! Nu e normal să ajungi direct la nebuni, că șocul va fi și mai mare! Am fost și eu în situația asta și nu mi-ar fi convenit!” – este de părere o cititoare care ne-a rugat să-i păstrăm anonimatul.Poveste tulburătoareÎntr-un context similar, o altă cititoare, prin semnalul de astăzi, dorește să atragă atenția asupra neputinței de a gestiona un episod tulburător și chiar mai mult decât atât, implicată fiind mama sa, octogenară: „Mama este în grija mea. Are apartamentul ei, până acum s-a descurcat, dar de ceva timp a luat-o razna pe bune. Mă acuză de toate relele din lume, este agresivă, gata să sară la bătaie. Am luat-o la mine acasă, dar îmi este rușine să vă spun ce forme de răzbunare a găsit… E datoria mea s-o susțin, dar nu colaborează… M-a amenințat că dacă n-o duc la dânsa acasă, face și drege! Am chemat salvarea și tot mie mi s-a imputat că vreau s-o internez, ca să scap de dânsa! Nu știu cum s-o ajut!?”Vecinii i-au dat ultimatumLucrurile s-au agravat întrucât bătrâna, care locuiește la parter, și-a făcut obiceiul de a sări pe geam și de a-și deranja vecinii, indiferent de oră: „Mă sună vecinii în toiul nopții, disperați să nu umble la butelia de aragaz! Cineva mi-a spus că nu pot s-o internez la Palazu dacă bătrâna nu este de acord! Ce să fac, înainte să se întâmple vreo nenorocire?” – este dilema femeii, care ne-a povestit că, în urmă cu ceva timp, după ce a chemat salvarea, bătrâna „a fost dusă de la Urgențe Constanța sus, pe neurologie, dar după câteva ore m-au chemat s-o iau acasă. Are nevoie de supraveghere medicală, iar eu sunt depășită de situație! De ce nu pot s-o internez direct la Palazu Mare?”.Urgențele psihiatrice, periculoase!Fără doar și poate, indiferent de părerile celor din familie, numai un medic specialist poate face evaluări asupra stării de sănătate mentală a unei persoane. Iar situații delicate de genul celei relatate mai sus pot fi rezolvate, chiar dacă persoana în cauză refuză internarea. Potrivit informațiilor obținute de la Secția de Neuropsihiatrie din Palazu Mare, care nu este nimic altceva decât o secție exterioară a Spitalului Clinic de Urgență Constanța, gestionarea situației revine familiei. Primul lucru ce trebuie făcut este solicitarea unui bilet de trimitere din partea medicului de familie. Apoi, se anunță Ambulanța, iar dacă bolnavul este agresiv, și Poliția. De menționat că bolnavul trebuie să aibă asupra lui actul de identitate și, în cazul de față, și cuponul de pensie. Ambulanța va transporta bolnavul direct la serviciul de Urgență al secției Neuropsihiatrie Palazu Mare, unde i se vor face investigațiile necesare pentru a se stabili dacă se îndeplinesc criteriile unei internări împotriva voinței sau este suficient un tratament în ambulatoriu.