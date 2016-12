SEMNALE

A aflat că angajatorul nu i-a plătit CAS-ul abia când a cerut pensionarea

Potrivit legii, în cazul asiguraților cu statut de salariat sau asimilat acestuia, contribuția de asigurări sociale este suportată atât de salariat, cât și de angajator. Cota contribuției individuale de asigurări sociale se stabilește prin legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat. Contribuția de asigurări sociale datorată de angajatori reprezintă diferența până la contribuția individuală de asigurări sociale, până la nivelul cotelor de contribuție de asigurări sociale, stabilite prin legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat, în funcție de condițiile de muncă. Persoanele asigurate care au obligația să depună declarație de asigurare socială, precum și persoanele asigurate prin contract de asigurare socială, datorează integral cota de contribuție de asigurări sociale corespunzătoare condițiilor de muncă în care își desfășoară activitatea. L. Ionescu (59 ani), a lucrat (cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată), în ultimii opt ani, la o firmă cu profil comercial și niciodată nu a avut reproșuri la adresa conducerii. Dimpotrivă, atât ea, cât și ceilalți salariați, au avut sentimentul că șefii le sunt parteneri loiali: „și atunci când am avut nevoie să mi se rezolve niște probleme de familie, când am cerut mărire de leafă sau când am avut nevoie de zile libere peste concediul de odihnă. Am muncit de drag și chiar dacă în perioada de criză am făcut multe ore suplimentare, fără să fim plătiți, nu s-a cramponat nimeni de efortul ăsta. Am zis că dacă la greu nu ne unim, la bine nu e nevoie de niciun fel de efort! Vă dați seama că nu mi-a trecut prin cap că aș putea avea vreo surpriză neplăcută din partea firmei și, totuși, criza asta a făcut multe rele. Ca să nu mai lungesc vorba, iată ce mi s-a întâmplat rău: am cerut să mi se facă dosarul de pensionare, iar doamna de la Personal mi-a dat de înțeles că ar fi ceva probleme. La început nu mi-a explicat clar despre ce e vorba și mi-a promis că o să-mi facă dosarul și mă cheamă să semnez. Dar eu am cerut treaba asta din februarie, iar doamna a lăsat-o moartă. Ieri m-am dus special la birouri s-o întreb în ce stadiu e dosarul meu și așa am aflat că nu s-a făcut nimic, pentru că, din cauza crizei, patronul nu a reușit să plătească CAS-ul pe o perioadă de un an și trei luni. Mi s-a cerut să am răbdare și înțelegere, că deocamdată nu sunt bani și să mai stau la muncă. Vă rog să mă credeți că dacă ni se spunea de la început care e situația adevărată a firmei, n-aș fi intrat la idei! Problema e că nu pot să mă pensionez și sunt foarte speriată. Citesc ziarul dumneavoastră și cred că merit să aflu cum pot eu să îmi mai rezolv încurcătura asta blestemată în care m-a băgat firma, fără să am vreo vină? Vă mulțumesc din suflet pentru înțelegere”. Debitul poate fi recuperat Baza lunară de calcul, la care angajatorul sau asimilatul acestuia datorează contribuția de asigurări sociale o constituie fondul total de salarii brute lunare realizate de asigurații care își desfășoară activitatea pe bază de contract individual de muncă sau de asimilați ai acestora. Nu rare au fost cazurile, mai ales în perioada de criză economică, când, cu ocazia diverselor controale ale instituțiilor abilitate, au fost descoperiți angajatori care... uitaseră să vireze contribuția de asigurări sociale și pensii, dar care, pe parcurs, și-au reglat această problemă. Revenind la situația relatată mai sus, responsabilitatea fiind în totalitate a angajatorului, de la Casa Județeană de Pensii am aflat că neplata CAS de către firma respectivă nu are nicio legătură cu depunerea dosarului de pensionare. Așadar, stimată doamnă Ionescu, întrucât nu vi se poate imputa nicio vină în favorizarea acestei situații, nu vă rămâne decât să continuați demersul de solicitare a pensionării. Dacă sunteți încă angajata firmei, cereți imperios să vi se depună dosarul de pensionare la Casa Județeană de Pensii. În situația în care, descurajată de conjunctura creată, v-ați retras din activitate, responsabilitatea depunerii dosa-rului de pensionare la Casa de Pensii vă revine dumneavoastră. Odată încheiat acest demers, va fi treaba instituțiilor abilitate ale statului să-l urmărească silit pe debitor și să recupereze sumele pe care acesta le datorează statului, astfel încât drepturile dumneavoastră să nu fie în niciun fel afectate.