"Vreau să cumpăr un ZUNDAPP! A FĂCUT RĂZBOIUL! CREDEŢI CĂ MERITĂ 25.000 de EURO?"

"Vreau să cumpăr un ZUNDAPP! A FĂCUT RĂZBOIUL! CREDEȚI CĂ MERITĂ 25.000 de EURO?"

Se pare că ziua aceasta se apropie, iar cititorul nostru a trimis pe adresa redacției o scrisoare prin care cere sfatul celor cu mai multă experiență în domeniul moto, scrisoare pe care o publicăm integral, din dorința de a-l ajuta să ia cea mai bună decizie.„Bună ziua, dragi constănțeni! Cred că cei mai mulți dintre voi vă aduceți aminte de filmele copilăriei, cu război și hitleriști care trăgeau cu mitralierele din atașul motocicletei, în mers, pe teren accidentat, pe gheață, pe zăpadă, în orice condiții. Iar când exploda o bombă în jurul lor, săreau și se desfăceau în sute de bucăți. Ei bine, eu nu am uitat acele filme, ba mai mult, am devenit un pasionat al acelor motociclete. De mic mi-am dorit să am și eu una. Tata nu a avut bani să-mi cumpere, așa că visul a intrat în «conservare».Anii au trecut, nu însă și pasiunea. Cu ajutorul bunului Dumnezeu, care mi-a dat sănătate pentru a putea munci, am rezolvat în mare parte problemele familiei, copiii au viitorul asigurat, am pus și ceva bani deoparte, așa că mă pregătesc pentru marea achiziție.Am consultat mai multe site-uri străine de specialitate și am văzut că sunt fel de fel de prețuri. Mi-a atras atenția un Zundapp KS 600, oferit spre vânzare de un neamț. Locuiește în Oberndorf, undeva la granița cu Franța, și cere 25.000 de euro pe o motocicletă produsă în 1940, cu 31.000 de kilometri la bord. Pentru un vehicul care a trecut prin cel de-Al Doilea Război Mondial, mi se par kilometri puțini.Am văzut că sunt alte modele și mai scumpe, de 37.000, 46.000 și chiar 55.000 de euro, însă acestea au fost recondiționate, cele mai multe piese noi fiind de la BMW.Sunt și motociclete mai ieftine, chiar sub 10.000 de euro, dar cred că, până să o pun pe roți, să fie gata de drum, voi avea bani și mai mulți de investit.De aceea, am decis să vă întreb pe această cale: cum ar fi mai bine să procedez? Să o cumpăr o motocicletă gata pregătită sau una într-o stare mai puțin fericită, pe care să o repar singur? Vă mulțumesc anticipat pentru sugestii!”Un punct de vedere personal: cam mulți bani pentru o motocicletă „bătrână” de aproape 80 de ani. Dar, când este vorba despre pasiune, iar bugetul permite, de ce nu?