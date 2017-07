Cel mai frumos cadou de nuntă: Dacia LIBERTA. "ERAM TARE MÂNDRU PE ŞOSEA"

Cel mai frumos cadou de nuntă: Dacia LIBERTA. "ERAM TARE MÂNDRU PE ȘOSEA"

Șerban Alexandrescu ne-a trimis pe adresa redacției o scrisoare foarte frumoasă, în care rememorează unul dintre cele mai frumoase momente din viața sa: căsătoria, eveniment de la care s-au scurs fix 25 de ani. Conform tradiției, a primit o serie de cadouri, din partea rudelor și a prietenilor, dar cel mai de preț a venit de la nași: o Dacia Liberta, vârf de generație, de care spune că a fost foarte mândru.Redăm, în rândurile de mai jos, scrisoarea cititorului nostru, una cu adevărat impresionantă.XXX„Ziua nunții o ții minte toată viața. Ești în centrul atenției, felicitări, dans, mâncare bună, băuturi fine. Am primit cadouri peste cadouri, dar cea mai mare surpriză ne-au produs-o nașii noștri. Oameni cu stare, în anul de grație 1992 ocupau funcții de conducere într-o mare întreprindere din București, care, astăzi, din păcate, nu mai există.Puțin după miezul nopții, ne-au chemat afară, pe mine și pe soția mea. Am coborât în parcarea hotelului și am rămas ca la dentist atunci când nașii noștri ne-au înmânat cheile unei superbe Dacii Liberta. Roșie, semn al iubirii! De emoție, nici nu mai știam ce să zic, i-am mulțumit de o mie de ori, iar soția a plâns de bucurie.În vacanța din luna de miere am mers la Poiana Brașov, la bordul noii noastre limuzine. Eram foarte mândri, mai ales că asemenea mașini erau puține pe șosea. Astăzi, n-ar mai atrage poate privirea, dar, acum 25 de ani, eram în vârful piramidei. A fost o mașină pe cinste, chiar dacă s-a spus despre ea că ar avea ceva probleme tehnice. Am vândut-o în 2002, după zece ani de exploatare zilnică și vă spun că mi-a părut rău după ea”.XXXDacia Liberta s-a produs între anii 1987 și 1996. În total, aproximativ 7.500 de bucăți (un număr relativ mic) au ieșit pe poarta fabricii Dacia de la Mioveni.Astăzi, să vezi o Liberta pe șosea e minune mare, însă povestea ei merge mai departe.