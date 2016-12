Zona Pod Butelii a devenit un imens coş de gunoi

Zona Pod Butelii a devenit un imens coș de gunoi

Zilnic, peisajul citadin con-stănțean cade pradă gunoaielor depozitate în locuri nepermise. Dacă zilele trecute atrăgeam atenția asupra zonei de la intrare în stațiunea Mamaia, zona Pes-cărie, unde gunoiul stă de strajă, în același mod dramatic se prezintă situația și în cazul zonei Pod Butelii, doar că aici cineva a rămas oripilat de peisajul macabru oferit de gunoaie și s-a apucat să le strângă. Feroviarii strâng benevol deșeurile Potrivit declarațiilor oferite chiar de echipele care salubrizează zona, ele nu lucrează în cadrul Primăriei Constanța, nici la salu-britate, ci sunt angajatele unei firme de construcții căi ferate. „Am curățat zona de la pasaj până aproape de pod, pe o distanță de aproximativ 700-800 de metri. Noi facem treaba noastră, reabilităm calea ferată din zonă, dar facem și treaba lor”, ne spune angajatul firmei Swietelsky Construcții Feroviare SRL. Kerim Ritvan este numele lui și este un exemplu pentru toți, alături de echipa care adună gunoaiele. „Noi suntem angajați la o firmă de căi ferate, nu primim bani că strângem gunoaiele. Ne-am apucat de treabă de mai bine de o săptămână pentru că ne-am îngrozit de ce am găsit aici. Nici nu știu dacă au fost vreodată adunate tonele de mizerii, dacă vreo autoritate a fost pe aici”, povestește muncitorul. Nu este exclus ca zona din perimetrul liniilor ferate să se afle sub administrarea firmei amintită mai sus. L-am contactat pe Dorin Maier, șef infrastructură CFR, care ne-a confirmat că firma Swieterlsky schimbă liniile, însă nu are nicio obligație contractuală de a salubriza zona și că strâng gunoiul benevol. Ni se pare ciudat ca o firmă de construcții să igienizeze zona Pod Butelii în locul celor care ar trebui să o facă de fapt și de drept, care, pe deasupra, mai încasează și taxe de la constănțeni. Este normal să strângi gunoiul acolo unde lucrezi, însă muncitorii au coborât cu utilajele în vale, au curățat și au nivelat pământul turnat, deși nu era în atribuțiile lor. De patru ani, nimeni nu a strâns nici măcar o hârtie Exact lângă pod, o familie care locuiește într-o baracă a confirmat declarațiile muncitorului. „Noi stăm aici de patru ani și nu am văzut pe nimeni niciodată să vină să strângă gunoiul în zonă. Oricum, toată lumea de prin preajmă aruncă aici”, ne spune femeia, care a crezut că suntem de la primărie și că vrem să-i obligăm să plece. „Stăm trei copii, eu, fata, care este gravidă și omul ei”, adaugă ea. Se adăpostesc într-o baracă de trei metri pătrați, având pe jos două saltele vechi, găsite prin gunoaie. Nu au apă potabilă, curent electric sau mobilier. Cât privește sursa de venit, ce adună de prin gunoaie și ce mai câștigă capul familiei cu ziua le sunt suficiente cât să supraviețuiască de pe o zi pe alta. Făptașii, greu de prins Zona Pod Butelii este un focar de infecție, plină cu deșeuri menajere, saci de moloz și ma-teriale de construcții. Cei care aruncă gunoiul la întâmplare nu sunt prinși, ne spune Vasile Petro, comisar șef al Gărzii de Mediu Constanța. „Amenzile sunt us-turătoare, 6.000 lei pentru per-soane fizice și 30.000 lei pentru persoane juridice. Sunt greu de depistat autorii, pentru că faptele astea se petrec pe ascuns, noaptea. Oricine îi vede ne poate ajuta cu fotografii, deși și așa este greu, pentru că noi trebuie să anunțăm Poliția, procedura este amplă”, adaugă Petro. Nu suntem singurii care suntem deranjați de gunoaiele din jurul nostru. Un cititor al ziarului „Cuget Liber” ne-a pos-tat un comentariu pe site, care face trimitere la blogul personal, unde el prezintă mizeriile orașului nostru. Nu s-ar da în lături dacă ar fi chemat să ajute la curățenie, la fel cum nu ar face-o mulți alți constănțeni care doresc să trăiască într-un mediu curat, departe de fo-carele de infecție care sunt neimportante pentru autoritățile locale.