Ziarişti britanici care voiau să "cumpere" bebeluşi din Bulgaria, prinşi în flagrant

Ziariști britanici care voiau să "cumpere" bebeluși din Bulgaria, prinși în flagrant

Ştire online publicată Vineri, 18 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Doi ziariști de investigație de la Sunday Times care au încercat, sub acoperire, să "cumpere" un copil în Bulgaria au ajuns "victimele" unei jurnaliste sub acoperire de la postul bulgar Nova, care a postat o înregistrare video cu demersurile pe YouTube, relatează The Guardian în ediția electronică.La anunțul dat de jurnaliștii britanici Jonathan Calvert și Heidi Blake a răspuns jurnalista bulgară Veronika Dimitrova, care le-a făcut jocul în timp ce o filmau pe ascuns.Ambele părți au mărturisit ce făceau de fapt, iar către sfârșitul înregistrării Nova prezintă un e-mail de la Blake, în care acesta afirmă că "ne-am amuzat foarte mult pe seama acestui lucru, nu ni s-a mai întâmplat niciodată!"."Am găsit multe femei în Bulgaria care au vrut să-și vândă bebelușii sau dispuse să fie mame-surogat în schimbul unor sume de bani. Dar voi?", scrie jurnalistul în e-mail, adăugând că "noi căutăm și în România, Georgia și Ucraina, dar și în alte țări", scrie realitatea.net.