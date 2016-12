Zi neagră! A murit un fost preşedinte

Zi neagră! A murit un fost președinte

Ştire online publicată Joi, 15 Octombrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul președinte al statului african Benin, Mathieu Kerekou, a murit, miercuri, la vârsta de 82 de ani. Nascut in anul 1933, Kerekou a ajuns la putere in urma unei lovituri de stat, in anul 1972, subliniaza BBC.Kerekou a condus țara până în 1991, după care s-a mai aflat în fruntea statului alți 10 ani, între 1996 și 2006. În timpul primului mandat, a condus țara cu mâna de fier, reprimând opoziția și pornirile intelectualilor. Beninul, o țară cu jumătate din populația și suprafața României, scrie ziare.com, se află în Africa de Vest.