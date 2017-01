Zi crucială pentru Grecia. Va evita ţara falimentul?

Zi crucială pentru Grecia. Va evita țara falimentul?

Ştire online publicată Luni, 20 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Aceasta reuniune va avea loc intr-un climat de urgenta in timp ce Grecia trebuie sa rascumpere pe 20 martie obligatiuni de 14,5 miliarde de euro si risca sa intre in incapacitate de plata, situatie mai grava decat cea a Argentinei din urma cu zece ani, scrie AFP, citata de Hotnews.Pentru a evita un scenariu de cosmar, un plan in ceea ce priveste scutirea de datorii trebuie sa fie anuntat pana miercuri, stiindu-se ca operatiunea ar trebui sa dureze mai multe saptamani.Va scapa Grecia de faliment?Liderul ministrilor de finante ai Zonei Euro, Jean-Claude Juncker, a decis vineri ca ar fi "intelept si recomandat" sa se ajunga la un "acord (luni) privind al doilea program de salvare" in plus fata de planul de reducere a datoriei detinute de banci care este pe drumul cel bun.Dupa mai multe rasturnari de situatie, problema pare sa fi rezolvat: mai multe voci din zona euro, inclusiv cancelarul german Angela Merkel, au sugerat in ultimele zile ca rezultatul reuniunii de luni va fi pozitiv. La randul sau, primul-ministru al Greciei Lucas Papademos este de duminica la Bruxelles si ar putea participa la reuniunea Eurogrupului de luni, potrivit unei surse europene.Raman mai multe necunoscute: in plus, fata de reticenta unor tari de a elibera noi sume pentru Atena, tara trebuie sa rezolve, de asemenea, unele probleme. Un raport al creditorior Greciei, Troika - formata din Comisia Europeana, Banca Centrala Europeana si Fondul Monetar International - a aratat faptul ca planul de salvare luat in discutie nu ar reduce datoria publica la fel de mult cum era de asteptat. Un decalaj care va trebui rezolvat.Despre aceasta problema au discutat duminica, la Bruxelles, inalti functionari ai Zonei Euro, dar nu au putut fi obtinute informatii de la aceste discutii, scrie AFP.Au fost identificate nevoi suplimentare de aproape 5,5 miliarde de euro, dar suma poate fi reevaluata in plus.Unele dintre aceste probleme ar putea fi abordate din nou in zece zile, atunci cand va avea loc un summit european (1-2 martie), care trebuie sa incerce sa intoarca pagina de la criza datoriilor si sa aprobe un nou tratat pentru a consolida disciplina bugetara.