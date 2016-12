Zeci de oameni infectaţi cu o superciupercă la Londra. Se răspândeşte rapid şi este mortală

Zeci de oameni infectați cu o superciupercă la Londra. Se răspândește rapid și este mortală

Ştire online publicată Luni, 11 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Descoperirea unei superciuperci a condus la închiderea unei importante unități de terapie intensivă din Londra. Între timp, aproape 50 de pacienți britanici au fost infectați de ciuperca rară, care intră rapid în sânge și cauzează infecții grave, iar uneori duce la moartea pacienților, scrie The Telegraph, citat de News.ro.Doar în ultima săptămână, 13 pacienți au contractat infecția, dintre care trei și-au pierdut viața într-un important spital londonez. Alți 34 de pacienți au fost identificați drept purtători ai patogenului.Ciuperca, numită de cercetători Candida Auris, a fost pentru prima dată identificată de doctorii japonezi în 2009, în urechea unui pacient.În ultimii șapte ani, superciuperca s-a răspândit rapid în țările lumii, fiind descoperită de medicii din Africa de Sud, Kuweit, India, Pakistan, Columbia, Venezuela și Coreea de Sud.Medicii sunt îngrijorați de această superciupercă, întrucât are o capacitate ridicată de transmitere în rândul pacienților. De asemenea, Candida Auris s-a dovedit rezistentă la trei clase de tratamente.În plus, spitalul Royal Brompton a admis că și-a închis unitatea modernă de terapie intensivă pentru mai bine de două săptămâni, în timpul lunii iunie, pentru a elimina infecția mortală.Pacienții britanici care au fost infectați cu respectiva ciupercă au decedat în urma cedării multiple de organe.Tratarea pacienților infectați cu această ciupercă este extrem de dificilă, întrucât infecția a demonstrat rezistența la cele trei clase de tratamente antifungice folosite în mod obișnuit.