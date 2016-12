Zeci de morţi şi răniţi, după explozii puternice

Zeci de morți și răniți, după explozii puternice

Ştire online publicată Marţi, 08 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Cel puțin 21 persoane au fost ucise și 20 rănite, după două explozii puternice care au avut loc în Irak.Una dintre explozii a lovit capitala Bagdad și a ucis 18 pelerini șiiți, potrivit unui purtător de cuvânt al regiunii, citat de The Independent. Potrivit publicației online The New Arab, două atacuri kamikaze au lovit orașele din nordul Irakului Tikrit și Samarra, ucigând zeci de pelerini șiiți. Statul Islamic ar fi revendicat deja cele două atacuri cu bombă. În cazul exploziei de la Samarra, un vehicul a explodat într-o parcare foarte aglomerată cu credincioși care veniseră la moscheea al-Askari mosque. Au fost anunțate deja 21 de victime, dar numărul morților ar putea crește. Un alt atac devastator a avut loc în luna iulie, când 300 de oameni și-au pierdut viața. În ultimul atac, printre victime se află și cetățeni din Iran.