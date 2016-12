Zeci de angajaţi ai Alitalia, reţinuţi pe motiv cu au furat din bagaje

Zeci de angajați ai Alitalia, reținuți pe motiv cu au furat din bagaje

Ştire online publicată Joi, 02 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Operațiune de amploare pe aeroporturile din Italia. 29 de angajați ai companiei naționale Alitalia au fost reținuți, pentru că ar fi furat sistematic din bagajele pasagerilor. Suspecții au fost monitorizați vreme de un an, înainte ca poliția să adune toate dovezile necesare.Compania Alitalia a cerut ajutorul poliției în urma numeroaselor plângeri primite de la pasageri. Aceștia s-au plâns că la finalul călătoriei își primeau bajagele răscolite și de multe ori le lipseau bani, haine de firmă, parfumuri, electronice sau băuturi scumpe.Așa a debutat in 2012 o amplă operațiune pentru supravegherea angajaților care se ocupă de bagaje. Camere de filmat fixate în cala avioanelor i-au surprins pe aceștia în timp ce își însușeau bunurile pasagerilor ori le distrugeau valizele.Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții își vor pierde locurile de muncă și riscă până la șase ani de închisoare. Italia are de multă vreme reputația unei țări cu multe furturi din bagaje. În 2002, 40 de persoane au fost arestate într-o anchetă similară cu cea de acum.