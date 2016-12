Zece copii vor petrece sărbătorile pascale cu părinţi de împrumut

Zece copii vor petrece sărbătorile pascale cu părinți de împrumut

De Paște, cel puțin zece copii aflați în centrele de plasament constănțene vor petrece în sânul unei familii Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului. În atmosfera caldă și primitoare de acasă îi puteți primi pe copiii din centrele de plasament, dacă vă exprimați dorința într-o cerere adresată Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Constanța. Se simt stingheri mai ales de sărbători, cu toate că Direcția face tot posibilul să nu le lipsească nimic de pe masă, să vină iepurașul la fiecare în parte. Le lipsește totuși cel mai esențial lucru: căldura unui cămin. Familiile care-și exprimă dorința de a lua acasă, pe perioada sărbătorilor pascale, un copil trebuie să se adreseze DGASPC Constanța. Roxana Onea, purtătorul de cuvânt al instituției, ne-a explicat pașii care trebuie parcurși: „Cei care doresc să ia un copil acasă trebuie să se adreseze directorului instituției printr-o cerere scrisă în care trec motivația, specifică vârsta micuțului, adresa, datele de contact, perioada în care vor să-l țină acasă, dacă au mai luat vreodată un copil. Echipa noastră merge la domiciliul persoanei care se declară dispusă să ia un minor dintr-un centru de plasament și face o anchetă. Se fac verificări și, dacă solicitantul prezintă garanții, poate lua un copil pe perioada sărbătorilor”. Minorul poate sta la noua familie pe perioada vacanței sau chiar și mai mult, atâta timp cât nu este afectată prezența la școală sau grădiniță. Cei care adoptă pentru o perioadă limitată de timp un copil aflat în grija direcției nu au niciun ajutor bănesc, doar plăcerea de a avea un suflet nobil alături. Potrivit informațiilor furnizate de Roxana Onea, până în prezent, au fost depuse zece cereri, însă numărul lor va crește pentru că multe familii se adresează DGASPC Constanța în săptămâna dinaintea Paștelui. O fetiță de la „Micul Rotterdam“ își va petrece Paștele în familie Miruna este unul dintre copiii care se află, în prezent, la familia Radu. Paștele și-l va petrece în familie, deși nu a ei. „Este pentru a doua oară când o luăm, a venit și de Crăciun. Este o fetiță minunată, are șase ani și jumătate, însă este foarte matură, inteligentă, dar mai ales sensibilă”, ne povestește cu drag Silvia Radu, cea care s-a adresat direcției pentru a o lua acasă de Paște. Gestul măreț de a lua un copil de la un centru de plasament a pornit de la o emisiune TV, care prezenta imagini cu familii care adoptau, pentru câteva zile, copilași. „Mama mea a venit cu ideea. Vedeam cât de bine se simțeau în familie și ne-am gândit că putem să aducem și noi un zâmbet pe fața unui copilaș. Așa a ajuns Miruna la noi de Crăciun. La început era timidă, ușor speriată, emoționată, însă au venit cadourile în Ajun, apoi am împărtășit-o, am fost în vizită la sora mea, care are un băiețel de cinci anișori, cu care s-a împrietenit. A fost o mare bucurie pentru noi și pentru ea. Apoi a venit momentul despărțirii, care a fost trist pentru toți. M-am întrebat dacă nu-i voi face un rău, însă m-am gândit că dintre două lucruri rele, eu l-am ales pe cel mai puțin rău. Orice copil este dornic de un lucru frumos, iar asta ne-a motivat să o luăm acasă”, ne vorbește, cu dragoste despre fetiță, Silvia Radu. Nu a întrerupt nicio clipă le-gătura cu Miruna, vizitând-o cât de des i-a permis programul de la serviciu. „Când merg în vizită la Centrul de Plasament «Micul Rotterdam», unde stă Miruna, toți copiii se bucură când mă văd, deși sunt aproape un străin pentru ei. Ei te încarcă de energie pozitivă, îți dau viață”, ne spune femeia. Acum, fetița este plecată într-o mini excursie la țară, însă se va întoarce la sfârșitul săptămânii, va merge la Înviere, apoi va primi cadoul de la iepuraș, va ciocni ouă de Paște cu familia Radu și va mânca cozonac. „Copilul va mai sta o săptămână după Paște și vom încerca să-i oferim cele mai frumoase amintiri. Când a plecat de Crăciun de la noi mi-a spus că s-a simțit foarte bine și că i s-a părut că și noi ne-am simțit bine cu ea. Pentru astfel de cuvinte simple, pline de sinceritate și dragoste, ar trebui să vă gândiți să luați acasă un copil dintr-un centru de plasament”, a mai spus interlocutoarea noastră.