Zece ani de la atentatele din 11 septembrie

Ştire online publicată Luni, 12 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Americanii, uniți în spatele a doi dintre președinții lor, au comemorat ieri zece ani de la atentatele din 11 septembrie, o tragedie pe care nu o vor uita niciodată și care le-a schimbat profund țara. Într-un New York unde securitatea a fost consolidată din cauza unei amenințări „necoroborate” cu atentate plănuite de Al-Qaida, președintele Barack Obama a asistat în cursul dimineții, împreună cu predecesorul său George W. Bush, la o ceremonie în memoria celor aproximativ 3.000 de persoane ucise în atentate. Ceremonia a avut loc, ca în fiecare an, în apropierea unei zone în plină reconstrucție, Ground Zero, în prezența familiilor victimelor. Pentru prima dată, aceasta s-a desfășurat în timp ce liderul Al-Qaida, Osama ben Laden, este mort, fiind ucis de un comando american la 2 mai. Numele morților au fost citite pe rând, cu momente de reculegere la orele la care cele două avioane de linie au lovit turnurile în 2001, la care acestea s-au prăbușit, când a avut loc atacul asupra Pentagonului și la ora la care s-a prăbușit un avion în Shanksville, Pennsylvania.Familiile au asistat ulterior la inaugurarea memorialului 11 septembrie, un spațiu vast plan-tat cu stejari, pentru a încheia cei cinci ani de lucrări. Două bazine imense săpate în locul unde se înălțau odinioară turnurile World Trade Center, poartă în prezent, înscrise în bronz, numele victimelor.Obama a mers apoi la Shanksville și la Pentagon, după care a asistat la un concert la Kennedy Center din Washington.Multe alte ceremonii au fost prevăzute la New York, dintre care una în memoria celor 343 de pompieri uciși la 11 septembrie, la catedrala St Patrick, și altele la turneul de tenis US Open.Rugăciuni, reuniuni, concerte, acte de caritate au început încă de sâmbătă, când a avut loc și o ceremonie la Shanksville, în prezența foștilor președinți George W. Bush și Bill Clinton.