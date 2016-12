World Trade Center se redeschide după 13 ani

Ştire online publicată Marţi, 04 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

La 13 ani de la atentatele care au pus la pământ Turnurile Gemene, la New York a fost inaugurat noul World Trade Center. Înalt de 541 de metri, noul zgârie-nori are 104 etaje și este piesa centrală a complexului ce va fi ridicat în anii următori la Ground Zero. Primii locatari și-au ocupat deja birourile, potrivit Realitatea.net.Lucrările de construcție de la World Trade Center nu au fost deloc ușoare. A fost nevoie de câțiva ani buni pentru îndepărtarea sutelor de tone de moloz și resturi ale Turnurilor Gemene. Și alegerea proiectului a fost o provocare. Rezultatul este o minune tehnologică. De aici avem o priveliște magnifică asupra Manhattanului. Câțiva pași mai încolo, putem traversa râul Houdson și vedem nu doar Jersey, ci până departe, în Pennsylvania. Turnul are și o punte de observare pentru turiști, care va fi inaugurată la primăvară. În noul World Trade Center s-au mutat primii 170 dintre cei 3.400 de angajați ai Conde Nast, una dintre cele mai mari companii de publishing din lume, care deține celebrele reviste Vogue și Vanity Fair.